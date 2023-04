»Motorist naj bi vozil po levem pasu, ko je nenadoma pred njega zapeljal voznik temnejšega osebnega avtomobila, po vsej verjetnosti znamke Audi ali Volvo, ljubljanskih registrskih oznak. Motorist se je avtomobilu umikal, potem pa izgubil oblast nad motorjem, padel in se hudo poškodoval,« so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti pozivajo voznika avta in vse morebitne priče, da se jim z informacijami javijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Življenje kolesarke ogroženo

Včeraj okoli desete ure dopoldan pa se je na regionalni cesti od Trojan proti Orehovici v naselju Hrastnik pri Trojanah zgodila nesreča, v kateri se je hudo poškodovala kolesarka. »Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik pri prehitevanju trčil v kolesarko, ki se je pri tem huje poškodovala in je njeno življenje ogroženo. Neznani voznik osebnega vozila je, ne da bi nudil pomoč poškodovanki, odpeljal naprej v smeri Zagorja ob Savi,« so zapisali policisti, ki so zaradi razjasnitve vseh dejstev in okoliščin naprošali vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči, da jim to sporočijo. Zvečer so sporočili, da so avto popoldan izselili v Ljubljani ter se pogovorili z voznico. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščina prometne nesreče, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.