Real Madrid znižal zaostanek za Barcelono

Nogometaši Real Madrida so vpisali dvajseto zmago v španskem prvenstvu in pred derbijem Barcelone in Atletico Madrida, ki bo danes ob 16.15, znižali zaostanek za vodilnimi Katalonci na osem točk. Pred domačimi gledalci so premagali Celto z 2:0.