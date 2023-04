Bela hiša je pojasnila, da ZDA začasno ustavljajo delovanje veleposlaništva v sudanski prestolnici, Biden pa je pozval k »takojšnjem in brezpogojnem premirju«. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je pojasnil, da so odločitev o evakuaciji sprejeli zaradi »resnih in naraščajočih varnostnih groženj«. Njegov namestnik John Bass je pojasnil, da je med evakuiranimi tudi nekaj tujih diplomatov. Ob tem je dejal, da v prihajajočih dneh ni za pričakovati usklajene evakuacije državljanov ZDA, ki so še v Sudanu.

Svoje ljudi evakuirale tudi druge države

V misiji je sodelovalo več kot 100 pripadnikov ameriških posebnih enot, je novinarjem dejal eden od poveljnikov ameriških sil Douglas Sims. Evakuacijo je ameriška vojska izvedla s pomočjo transportnih helikopterjev, ki so v Kartum prileteli iz Džibutija, kjer imajo ZDA vojaško oporišče.

Da se ZDA, Francija, Združeno kraljestvo in Kitajska pripravljajo na evakuacije, je že v soboto potrdil tiskovni predstavnik sudanske vojske. Iz Pariza so danes potrdili, da so začeli lastno evakuacijo, francosko zunanje ministrstvo pa je ob tem navedlo, da bodo pri tem pomagali tudi ostalim evropskim državljanom in tistim iz »zavezniških partnerskih držav«.

Uspešno evakuacijo več kot 150 ljudi, vključno s številnimi tujimi državljani, je v soboto izvedla Savdska Arabija. Po navedbah španskih medijev je letala za evakuacijo v Sudan poslala tudi Španija.

Ministrstvo za zunanje in evropske razmere je v petek sporočilo, da bo morebitna evakuacija slovenskih državljanov skoordinirana na ravni EU.

Krvav spor med generaloma

Spopadi v Sudanu so po večtedenskem sporu med poveljnikom sudanske vojske Abdelom Fatahom al Burhanom in njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalom, ki poveljuje paravojaškim silam RSF, izbruhnili pred dvema tednoma. V njih je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) doslej umrlo najmanj 413 ljudi, še okoli 3500 pa je bilo ranjenih.

Vsa prizadevanja mednarodne skupnosti za prekinitev spopadov so bila doslej neuspešna. Kratki prekinitvi ognja ob ramazanskem bajramu v noči na soboto so sledili novi spopadi.