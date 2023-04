#foto #video Crvena zvezda že šestič zapored prvak Srbije

Nogometaši Crvene zvezde so si s sinočnjo zmago proti Bački Topoli s 4:1 zagotovili šesti zaporedni naslov prvaka Srbije. Pred drugouvrščenima kluboma, to sta Bačka Topola in Čukarički, ima kar 23 točk prednosti.