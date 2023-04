V Italiji se je razprava o sobivanju medvedov in ljudi razplamtela, potem ko je medvedka JJ4 v začetku meseca v gozdu na Trentinskem ubila 26-letnega tekača. Oblasti te pokrajine si prizadevajo za odstrel medvedke, ki je junija lani na območju gore Peller že napadla očeta in sina, in želijo na splošno močno zmanjšati razširjenost medvedov na območju.

Po besedah predsednika Trentinskega Fugattija bi bilo treba populacijo medvedov zmanjšati za 70, denimo tako, da bi jih preselili na druga območja. Združenja za zaščito živali so kritična tudi do teh načrtov.

Nekaj medvedov bi nam vrnili

Minister Pichetto Fratin je v petek omenil, da bo za sprejem nekaj medvedov zaprosil Slovenijo, od koder so medvedi prišli na območje. 17-letna medvedka JJ4 je namreč potomka dveh slovenskih medvedov, ki so ju na Trentinsko pripeljali iz Slovenije leta 2000 in 2001 v okviru projekta EU Life Ursus.

»Treba jih je preseliti, kamor se bo dalo. Zdaj imamo nekaj stikov, videli bomo, kam bi jih lahko preselili in na kakšen način,« je še dejal minister po poročanju agencije Ansa.

S težavami zaradi povečane populacije medvedov se sicer sooča tudi Slovenija. Ministrstvo za naravne vire in prostor je ta mesec izdalo odločbo z dovoljenjem za odvzem iz narave 230 rjavih medvedov. Populacijo rjavega medveda v Sloveniji želijo s trenutnih 1100 v prihodnjih letih zmanjšati na 800.