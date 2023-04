Španija poslala prve leoparde

Španija je Ukrajini danes poslala šest bojnih tankov Leopard 2A4 in 20 lahkih oklepnih transportnih vozil, kar je prva pošiljka vojaške opreme, ki jo je Madrid obljubil v podporo Kijevu v boju proti ruski invaziji v Ukrajini. Tankov, ki jih pošilja v Ukrajino, španska vojska ne uporablja že več kot deset let. Od leta 2012 so bili v skladišču blizu Zaragoze. Pred pošiljanjem v Ukrajino so jih temeljito obnovili in testirali za uporabo. V zadnjih nekaj tednih se je za njihovo uporabo v Španiji usposabljalo 55 Ukrajincev.