Bayern je že več kot mesec dni v veliki krizi, iz katere ni pomagala niti trenerska menjava. V tem času so nemški prvaki izpadli iz pokala in lige prvakov, v prvenstvu, kjer so bili zadnja leta serijski prvaki, pa so prišli do točke, ko lahko prvič po letu 2012 v Nemčiji zmaga nekdo drug.

Usodo zapečatili v dvanajstih minutah

Vsaj v prvem polčasu še ni kazalo na polom vodilne ekipe, po enem razveljavljenem golu Sadia Maneja zaradi prepovedanega položaja je ta igralec zadel za vodstvo. Toda v nadaljevanju so zagrizeni domači nogometaši postajali vse boj nevarni, po izenačenju Ludovica Ajorqua v 65. minuti pa so popolnoma izkoristili anemične in raztresene tekmece ter v pičlih 12 minutah z zadetkoma Leandra Barreira in Aarona Martina zapečatili usodo Bayerna, sami pa naredili pomemben korak v boju za evropska tekmovanja in začasno skočili na šesto mesto.

Borussii možnost prevzema vodstva

Na preostalih popoldanskih tekmah so bili strelci prav tako razpoloženi. Wolfsburg je kar s 5:1 odpihnil Bochum, že v prvem polčasu so volkovi zadeli trikrat, v 56. je z drugim zadetkom na tekmi Mattias Svanberg povišal že na 4:0.

V boju za obstanek po današnjem porazu z Werderjem z 2:4 še slabše kaže berlinski Herthi, ki je ostala na zadnjem mestu. S »hat-trickom« se je izkazal nogometaš Werderja Marvin Ducksch. Hoffenheim pa je doma izgubil s Kölnom z 1:3.

Borussia Dortmund, najbližja zasledovalka Bayerna, bo zvečer igrala proti Eintrachtu. Če bo zmagala, se bo s tremi točkami povzpela na prvo mesto, saj je Bayern ostal pri 59 točkah, Porurci jih imajo 57.

Že v petek sta Augsburg in Stuttgart igrala 1:1. Vse preostale ekipe z vrha lestvice bodo igrale v nedeljo. Tretji Union Berlin bo gostoval v Mönchengladbachu, četrti Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla bo igral v Leverkusnu, peti Freiburg pa bo gostil Schalke.