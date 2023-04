Po kratki prekinitvi ognja v Sudanu nova bombardiranja in streljanje

V Sudanu so se minulo noč po kratki prekinitvi ognja ob ramazanskem bajramu nadaljevali spopadi med sudansko vojsko in paravojaškimi silami RSF. Sudanska vojska je medtem danes dovolila evakuacijo tujih državljanov in diplomatskih predstavnikov iz države.