Triki za čiste superge v »Tike Cleaning corner«

Superge Air Max so bile javnosti prvič predstavljene leta 1987 in so od takrat postale pravi kultni simbol, ki ne izgublja na priljubljenosti. Njihov zračni podplat, urbani dizajn in dovršeni detajli jih naredijo prepoznavne po vsem svetu. Zasnovane so bile kot tekaške superge, a so se zaradi svojega značilnega dizajna in udobnosti kmalu uveljavile kot modni kos obutve, ki ga nosijo ljudje vseh starosti in različnih okusov.

Preizkusite svoj talent za ustvarjanje glasbe

Na današnjem Nike Air Max Celebration obiskovalci v »Tike Music Studio« lahko spoznajo v čem je skrivnost vrhunskih beatov domačih ustvarjalcev ter preizkusijo svoj talent za produkcijo glasbe. Ker legendarnim supergam pritiče urejen videz od glave to peta, bodo v »Buzz Nail Art corner« poskrbeli za popoln izgled nohtov obiskovalk, v kotičku »Buzz Barber Corner« pa bodo obiskovalcem uredili frizuro.

Koncert Buzz & Tike Air Max – Music Live

Superge Air Max je mogoče kombinirati tako z vintage kot z modernimi videzi. Njihova prepoznavna podoba in namen sta pripeljala do tega, da danes govorimo o edinih supergah, ki ima svoj praznik. Ob 21. uri bo na isti lokaciji, v baru Zorica, sledila glasbena poslastica – na odru se bodo zvrstili glasbeni izvajalci Drill, Sahareya, Sheby, MihaMih & Diinzo.