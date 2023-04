Okužbo širijo komarji Aedes aegypti, zadnji veliki izbruh pa je Argentino prizadel leta 2020. Simptomi mrzlice denga so vročina, glavobol, slabost in bolečine v sklepih.

Biologi v laboratorijih obsevajo na tisoče samcev komarjev, ki jih bodo kasneje izpustili v upanju, da njihovi potomci zaradi poškodb DNK ne bodo zmožni preživeti, je po poročanju tiskovne agencije Reuters dejala biologinja Marianela Garcia Alba. Cilj je, da bi na ta način z zaporednim izpuščanjem sterilnih samcev lahko zmanjšali populacijo komarjev prenašalcev, je dodala.

»Ta komar se lahko zaradi dviga temperature v naši državi in po svetu bolj širi. Njihova populacija se vedno bolj pomika proti jugu,« je še dejala. Največje število smrtnih primerov so zabeležili v severozahodnih provincah Salta, Tucuman in Jujuy, blizu meja Argentine s Čilom in Bolivijo, še poroča BBC.

Ministrstvo za zdravje je prebivalce medtem pozvalo, naj okrepijo zaščito pred komarji. Ljudem so svetovali uporabo mrež na vratih in oknih, uporabo repelentov proti žuželkam in odstranitev vseh posod z vodo, ki lahko postanejo gojišča komarjev.