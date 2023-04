Nekateri gostje so se umaknili v zadnji del restavracije, kjer so ostali ujeti. Restavracija je sicer v bližini gasilske postaje, zato so bili gasilci hitro na kraju dogodka in so iz zgradbe osvobodili ujete ljudi. Kljub temu pa je bilo za dva človeka prepozno, je povedal tiskovni predstavnik gasilske brigade.

Očividec je za španski časnik El Pais povedal, da je požar povzročil natakar, ki je med flambiranjem jedi po nesreči zažgal nekaj umetnih rož. Ogenj se je hitro razširil in zaradi dima je bilo nemogoče dihati, naj bi povedala druga priča.