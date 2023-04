Že letos pa bo občina pristopila tudi k nakupu vozila za izvajanje prevozov občanov v sistemu Prostofer in v ta namen je zagotovila 30.000 evrov, povečala je tudi obseg sredstev za izvajanje projektov ožjih delov skupnosti ter zagotovila sredstva za izvedbo dveh večjih javnih koncertov, je zapisano na spletnih straneh Občine Rogaška Slatina.

Odločitev o porabi sredstev, pridobljenih z Eurojackpotom, so sprejeli na podlagi predhodno številnih izvedenih poizvedovanj in aktivnosti, tudi javne ankete o željah občanov, ki jo je občina izvedla med 21. julijem in 15. septembrom lani.

S predhodnimi aktivnostmi občinskih strokovnih služb pri pripravi vsebin za odločanje je občina zasledovala dva prednostna cilja, in sicer javnosti predstaviti smiseln, usklajen predlog, pri katerih bi večji del sredstev porabili za en namen in pripraviti podlage za odločanje o projektih, ki bodo namenjeni čim večjemu delu skupnosti in so bili v preteklosti že večkrat predlagani v izvedbo.