Sodišče EU je Poljski plačilo dnevne kazni v vrednosti milijon evrov zaradi spodkopavanja pravosodnega sistema, konkretno v povezavi z delovanjem disciplinske zbornice vrhovnega sodišča, ki ogroža neodvisnost sodnikov, naložilo 27. oktobra 2021.

Plačilo kazni ji je odredilo, ker ni spoštovala začasne odredbe sodišča EU in prenehala uporabljati določil v okviru nacionalne zakonodaje v povezavi s pristojnostmi disciplinske zbornice vrhovnega sodišča. »Spoštovanje začasnih ukrepov, sprejetih 14. julija 2021, je nujno za preprečitev resne in nepopravljive škode pravnemu redu EU in vrednotam, na katerih unija temelji, še posebej vladavini prava,« so takrat zapisali na sodišču.

Poljska je 10. marca letos od sodišča zahtevala, da odpravi oziroma spremeni odločitev o denarni kazni. V podporo zahtevi je trdila, da je zaradi zakonodajnih sprememb v celoti izpolnila obveznosti, ki so ji bile naložene v začasnih ukrepih.

Podpredsednik sodišča je isti dan znesek denarne kazni zmanjšal na 500.000 evrov, ker je ocenil, da ukrepi, ki jih je sprejela Poljska, ne zadoščajo za odpravo kazni.

Ob tem je spomnil, da je začasne ukrepe mogoče v vsakem trenutku spremeniti ali odpraviti, če pride do spremenjenih okoliščin. Retroaktivno pa odločitve nimajo učinka.

Postopek zaradi kršenja evropske zakonodaje v primeru poljskih pravosodnih reform, sprejetih decembra 2019, ki se nanašajo tudi na delovanje disciplinske zbornice, je Evropska komisija sprožila aprila 2020. Marca 2021 je zadevo predala sodišču in ga zaprosila za začasno odredbo.

Začasna odredba je ukrep, ki se uporabi, če je kršitev evropske zakonodaje tako resna, da lahko čakanje na končno sodbo povzroči preveliko škodo.

Sodišče je sredi julija 2021 Poljski z začasno odredbo med drugim naložilo, naj odpravi določbe, po katerih lahko disciplinska zbornica vrhovnega sodišča odloča o odpravi imunitete ter o vprašanjih v povezavi z zaposlitvijo, socialno varnostjo in upokojevanjem vrhovnih sodnikov.

Poziv sodišču, naj Poljski naloži denarno kazen v primeru nespoštovanja začasne odredbe, je izreden ukrep. Komisija je po navedbah virov to storila le enkrat, leta 2017, ko je sodišče pozvala k denarni kazni za Poljsko zaradi nezakonitega sekanja drevja v pragozdu Beloveška pušča.