Odločitev vrhovnega sodišča pomeni, da se status quo glede dostopa do zdravila ne bo spremenil, vsaj dokler prizivno sodišče ne bo odločilo o zakonitosti odobritve, ki so jo ameriški regulatorji izdali zdravilu pred več kot 20 leti.

Odločitev je podprla večina od skupno devetih sodnikov vrhovnega sodišča, v katerem sicer prevladujejo konservativci. Proti sta bila le dva konservativna sodnika sodišča, Clarence Thomas in Samuel Alito.

Ameriški predsednik Joe Biden je v odzivu na odločitev vrhovnega sodišča poudaril, da je mifepriston še naprej na voljo za varno in učinkovito uporabo, medtem ko se nadaljuje bitka na sodiščih. Dodal je, da se bo še naprej boril proti politično motiviranim napadom na zdravje žensk.

Organizacija Planned Parenthood je odločitev vrhovnega sodišča označila za dobro novico, a ob tem poudarila, da dostop do mifepristona sploh ne bi smel biti ogrožen.

Gre za prvo pomembno odločitev vrhovnega sodišča o umetni prekinitvi nosečnosti, odkar je pred skoraj letom dni razveljavilo prelomno sodbo Roe proti Wade, ki je za pol stoletja uzakonila pravico žensk do splava.

Zadeva se tako vrača na prizivno sodišče v New Orleansu. To sodišče, ki vključuje zvezne države Teksas, Louisiana in Mississippi, je nedavno odločilo, da bo mifepriston kljub odločitvi zveznega sodnika v Teksasu o popolni prepovedi dostopa do tabletke za splav še naprej začasno na voljo, vendar pod strožjimi pogoji, ki med drugim vključujejo obvezen obisk pri zdravniku.

Ameriško ministrstvo za pravosodje se je na odločitev prizivnega sodišča pritožilo na vrhovno sodišče, da bi preprečilo prepoved in omejitve uporabe tabletke, ki jo v ZDA uporabljajo za več kot polovico umetnih prekinitev nosečnosti.