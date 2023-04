Po navedbah virov v ameriškem pravosodju, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, je pričakovati, da bo postopek izročitve trajal manj kot teden dni.

Perujske oblasti danes 77-letnemu Toledu očitajo, da je med letoma 2001 in 2006, ko je bil predsednik države, sprejel 20 milijonov dolarjev podkupnine od brazilskega gradbenega podjetja Odebrecht v zameno za naročilo gradnje avtoceste med Rio de Janeirom in Limo.

Če bo obsojen, mu grozi 20 let zapora. Toledo očitke zavrača in trdi, da je žrtev političnega preganjanja.

Peru je leta 2017 izdal nalog za prijetje Toleda in zahteval njegovo izročitev od ZDA, kamor je pobegnil po odhodu s položaja. Leta 2019 so ga v ZDA prijeli, sledil pa je dolgotrajen sodni postopek. Od leta 2020 je bil po plačilu varščine v hišnem priporu in je moral nositi elektronsko zapestnico.

Afera Odebrecht velja za največji korupcijski škandal v Latinski Ameriki. Po navedbah ameriškega ministrstva za pravosodje je gradbeni velikan vladnim predstavnikom v 12 državah plačal podkupnine v skupni vrednosti skoraj 800 milijonov dolarjev. V škandale, povezane s podjetjem, sta med drugim vpletena tudi predsednika Paname in Kolumbije.

Preiskave zaradi korupcije po navedbah AFP trenutno potekajo proti še štirim drugim nekdanjim perujskim predsednikom - Ollanti Humali, ki je bila na položaju med letoma 2011-2016, Pedru Pablu Kuczynskemu (2016-2018), Martinu Vizcarri (2018-2020) in Pedru Castillu (2021-2022).

Nekdanji predsednik Alberto Fujimori, ki je državo vodil med letoma 1990 in 2000, je bil obsojen zaradi korupcije in je v zaporu. Še en nekdanji predsednik, Alan Garcia, pa je leta 2019 naredil samomor med poskusom aretacije v zadevi Odebrecht.