Čančar pri Denverju ni stopil na parket, s sedmim trojnim dvojčkom v karieri v končnici pa se je najbolj izkazal Nikola Jokić. Dosegel je 20 točk, 11 skokov in 12 podaj, s sedmim tovrstnim dosežkom pa med centri v vsej zgodovini zaostaja le za Wiltom Chamberlainom (9).

Najboljši strelec pri najboljši ekipi rednega dela zahodne konference je bil sicer Michael Porter ml. s 25 točkami, celotna prva peterka pa je presegla mejo desetih točk. Pri volkovih se je najbolj izkazal Anthony Edwards s 36 točkami, 27 jih je dodal Karl-Anthony Towns.

Nuggets so bili izjemno razpoloženi pri metu iz igre, saj so zadeli 57,1 odstotka metov, za tri točke pa so metali 40,6-odstotno. Dvoboj so dobili, čeprav so s črte prostih metov metali le 13-krat, medtem ko so imeli tekmeci na voljo kar 35 prostih metov.

Varovanci Michaela Malona bi lahko delo v prvem krogu končnice končali že v noči z nedelje na ponedeljek. V tem primeru bi se v polfinalu nato pomerili z boljšim iz obračuna med Phoenix Suns in Los Angeles Clippers. Sonca v seriji vodijo z 2:1 v zmagah.

New York Knicks pa so postali prvo moštvo, ki je v tej sezoni tako v rednem delu kot končnici tekmecem dovolilo manj kot 80 točk. Z zmago proti Cleveland Cavaliers z 99:79 pa so povedli z 2:1 v zmagah in tako v končnici vodijo prvič po desetih letih in takratni seriji proti Boston Celtics.

Jalen Brunson je za kratkohlačnike dosegel 21 točk, 19 jih je dodal RJ Barrett, pri gostih, ki so v sezoni sploh prvič izgubili za 20 točk ali več, pa je z 22 točkami izstopal Donovan Mitchell. V oči pri konjenikih bode predvsem met iz igre Dariusa Garlanda (10 točk), ki je zadel le štiri od 21 metov.

Presenečenje pa so pripravili košarkarji Atlante. Hawks so namreč v svoji dvorani s 130:122 ugnali Boston in izid znižali na 1:2 v zmagah. Trae Young je dosegel 32 točk, 25 jih je dodal Dejounte Murray. Še pet drugih košarkarjev Atlante je preseglo mejo desetih točk. Za Boston je 29 točk dosegel Jayson Tatum, 24 pa jih je prispeval Marcus Smart.

Ponoči bo od Slovencev na delu Goran Dragić, ki bo z Milwaukee Bucks gostoval pri Miami Heat. Izid v zmagah je trenutno 1:1.