Prva uvrstitev v polfinale na enem od najmočnejših namiznoteniških turnirjev na svetu se je Darku Jorgiću znova izmaknila. V Macauu mu jo je včeraj preprečil Tomokazu Harimoto, ki je bil v četrtfinalu turnirja prvakov boljši s 3:1 (8, -9, 5, 7). Devetnajstletni Japonec se je Hrastničanu maščeval za poraz v osmini finala na predlanskih olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je bil glavni domači up za osvojitev kolajne. Čudežni deček svetovnega namiznega tenisa, ki je svoj prvi mednarodni članski turnir osvojil že pri 14 letih, je do uspeha prišel z agresivno igro na Jorgićev servis, žogice pa je vračal izjemno močno, tako da je lahko že z naslednjim udarcem potisnil Slovenca korak od mize in osvajal točke. Jorgić je kljub porazu pokazal odlično igro predvsem v trenutkih, ko je narekoval tempo, a je bil motivirani Japonec tokrat boljši.

Turnejo ocenil z osmico

Z uvrstitvijo v četrtfinale na turnirju najboljših 32 igralcev na svetu je najboljši slovenski igralec dosegel nov lep uspeh, ki je bil tokrat še odmevnejši, ker je v osmini finala izločil petega igralca sveta, Kitajca Jingkuna Lianga. Z zmago je na svojo stran privabil tudi občinstvo, ki je bilo včeraj večinsko na njegovi strani. »Ko na Kitajskem premagaš Kitajca, si pridobiš naklonjenost. Čutil sem energijo s polnih tribun, a je tokrat nisem izkoristil. Harimoto je res dobro vračal moje začetne udarce, jaz pa njegove slabše, predvsem daljše. Priložnost sem zapravil v prvem nizu, ko sem imel v zaključku minimalno prednost. V drugem nizu sem precej zaostajal, a sem ga izvlekel. Imel sem svoje priložnosti, ki jih tokrat nisem izkoristil,« je dvoboj s Harimotom ocenil Darko Jorgić.

»Svoj nastop na obeh najmočnejših turnirjih na Kitajskem bi ocenil z osmico. Na prvem turnirju sem se prebil v osmino finala, kar se od mene vselej pričakuje, priložnosti pa sem imel tudi proti Kitajcu Chuqinu Wangu. V Macauu sem naredil korak naprej, napredoval pa sem tudi z igro. Žal bom na svetovni lestvici napredoval šele konec maja in ne pred svetovnim prvenstvom v Durbanu,« je iz Macaua sporočil Darko Jorgić, ki je na drugi azijski turneji spremenil tekmovalne načrte. Po prvotnem scenariju naj bi s trenerko Andrejo Ojsteršek Urh prihodnji teden tekmovala še na turnirju v Bangkoku. »Odločila sva se, da je ta trenutek zame pomembnejši počitek. Zato se nama že malce mudi na letalo. Po prihodu v Evropo si bova z ženo vzela štiri dni premora in odpotovala na izlet v Španijo. Vse od lanske poroke nisva bila nikjer, zato se naslednjih dni veseliva.«

Z mislimi že v Parizu

Počitek bo za Jorgića, ki je v zadnjih tednih postal zmagovalec turnirja najboljših 16 igralcev v Evropi in s Saarbrücknom evropski klubski prvak, kratek, saj ga že 5. maja čaka prvi dvoboj polfinala končnice v nemškem prvenstvu, nasprotnik pa bo znan po zadnjem krogu rednega dela. Povratna tekma bo teden dni kasneje, morebitni tretji dvoboj pa 17. maja. Takoj po njem bo Jorgić z reprezentanco odpotoval v Durban, kjer se 20. maja začenja svetovno prvenstvo.

Z nastopi Darka Jorgića na Kitajskem je bila zadovoljna tudi njegova trenerka in selektorica slovenske reprezentance Andreja Ojsteršek Urh: »Zadnja dva turnirja sta potekala izjemno dolgo. Lahko bi se odvila hitreje. S takšno usmeritvijo svetovne organizacije se bo treba sprijazniti ter se navaditi čakati po dva dni in več na naslednji dvoboj. Darko igra dobro, v tem trenutku pa potrebuje malce počitka. V igri dodaja nekatere novosti, cilj pa je, da jih bo uporabil prihodnje leto na olimpijskih igrah v Parizu.«