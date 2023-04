Končati moramo nesmiselno vojno proti naravi

Svetovni dan Zemlje, ki ga že dobrega pol stoletja zaznamujemo 22. aprila, nas tudi letos opominja, da imamo kot človeštvo le en planet, ki pa nam ga je uspelo že močno onesnažiti in spremeniti na slabše. »Naša dejanja uničujejo gozdove, džungle, kmetijska zemljišča, mokrišča, oceane, koralne grebene, reke, morja in jezera. Milijon vrst je na robu izumrtja,« v poslanici ob dnevu Zemlje ugotavlja generalni sekretar OZN Antonio Guterres in poziva: »Končati moramo to neizprosno in nesmiselno vojno proti naravi.«