Za 18 klubi v najelitnejšem evropskem košarkarskem klubskem tekmovanju evroligi je najbolj razburljiv redni del, odkar se je s sezono 2016/17 spremenil format. Kandidatov za končnico je bilo do zadnjih tekem veliko, posledično pa tudi napetih tekem in zanimivega dogajanja. Tokrat bo imela svojega predstavnika med osmimi najboljšimi tudi liga ABA, saj je bil Partizan pod vodstvom Željka Obradovića eno največjih presenečenj sezone. Evroliga bo v prihodnjih letih doživela še nekaj sprememb, saj na vrata trka Dubaj z milijoni in s svojim klubom, vodstvo tekmovanja pa želi imeti med moštvi tudi predstavnika iz Pariza in Londona, a kot zaenkrat kaže, se vsaj v naslednji sezoni liga še ne bo širila.

Eden glavnih izzivov vodilnih bo tudi prilagajanje idejam trenerjev. »Vsako leto smo trenerji povabljeni na razpravo, kjer predstavimo svoja videnja. Z njimi se skoraj vsi strinjajo, a nato se ne spremeni nič. Nemogoče je, da v evroligi tekmuje 18 klubov, le osem pa jih gre v končnico. V ligi NBA je 30 klubov, a jih 16 napreduje v končnico, še štirje pa igrajo dodatne tekme za uvrstitev vanjo,« je pred kratkim bentil trener Fenerbahčeja Dimitris Itoudis. V četrtfinalu, ki se začne v torek, bodo moštva igrala na tri zmage po sistemu 2-2-1, zaključni turnir četverice pa bo od 19. do 21. maja v Kaunasu.

Monaco (4) – Maccabi (5)

Na papirju morda najmanj zanimiv četrtfinalni obračun, a hkrati nemara najatraktivnejši, saj obe moštvi igrata zelo gledljivo košarko. Zmagovalca bo bržkone odločil boj med branilci. Maccabi ima izvrsten dvojec Lorenzo Brown in Wade Baldwin, Monaco pa trojico Mike James, Elie Okobo in Jordan Loyd. V rednem delu sta si moštvi razdelili zmagi, vsako je slavilo pred svojimi navijači. Monaco se je v šele drugi sezoni med evropsko košarkarsko elito že drugič prebil v končnico, lani je s 3:2 izpadel proti Olympiakosu, Maccabi pa se bo poskušal drugič v zadnjem desetletju prebiti na zaključni turnir. Ko mu je leta 2014 to nazadnje uspelo, je prišel do naslova prvaka.

Real Madrid (3) – Partizan (6)

Partizan je ekipa, ki si je v končnici ni želelo nobeno moštvo. Ne le, da je Željko Obradović sestavil spoštovanja vredno ekipo, gostovanja v Beogradu za vsakogar predstavljajo strah in trepet, saj tamkajšnji navijači ustvarijo peklensko vzdušje. Partizan je imel s povprečno 17.723 gledalci najboljši obisk tekem v rednem delu sezone. Predsednik kluba Ostoja Mijailović pa je razkril, da bo klub samo s prodajo vstopnic v letošnji sezoni zaslužil okoli pet milijonov evrov. Real Madrid se je v končnico prebil vselej v zadnjih desetih sezonah, na zaključni turnir pa v zadnjih petih letih štirikrat. »Vemo, da Real Madrid pestijo poškodbe, a gre za evropskega velikana, ki zna zmagovati. Kljub temu želimo sanjati,« sporoča Željko Obradović, ki je Partizan med najboljših osem v Evropi popeljal prvič po 13 letih. Zadnjih osem let ga sicer v evroligi ni bilo. »Partizan se je v drugem delu sezone močno dvignil, kar nas skrbi,« pa pravi trener Reala Madrid Chus Mateo. V medsebojnih obračunih v rednem delu sta moštvi slavili zmago pred domačimi navijači.

Olympiakos (1) – Fenerbahče (8)

Že omenjenega Dimitrisa Itoudisa v četrtfinalu čaka poseben dvoboj. Igral bo namreč proti klubu iz domovine, s katerim je imel vrsto let težke bitke. Med letoma 1999 in 2012 je bil namreč pomočnik Željka Obradovića na klopi velikega tekmeca Panathinaikosa. Sezona Fenerbahčeju ni šla po načrtih, povsem drugače pa je pri Olympiakosu, ki je velik favorit za preboj na zaključni turnir. »Olympiakos je eno najboljših moštev v letošnji sezoni. Ne vem pa, če najboljše. To bodo morali še pokazati. V zadnjih treh letih so uspešno zgradili moštvo z dobro kemijo, stabilnostjo in odličnim vodenjem. Trener Georgios Bartzokas opravlja izjemno delo. Igrajo lepo košarko, igralci si radi delijo žogo, imajo natančno izdelan načrt v napadu, ob tem pa so agresivni v obrambi. V rednem delu so nas dvakrat premagali brez težav,« je razpredal Dimitris Itoudis. Bartzokas je z Olympiakosom evroligo leta 2013 že osvojil, zdaj želi podvig ponoviti. »Logično je, da nas imajo za favorite, saj smo bili prvi po rednem delu, a s tem se ne obremenjujemo. Obremenjujemo se le z naslednjo tekmo in s tem, kako izločiti Fenerbahče. Tak način razmišljanja nam je lani omogočil preboj na zaključni turnir četverice, letos pa želimo še kaj več,« pravi Georgios Bartzokas.

Barcelona (2) – Žalgiris (7)

»V Žalgiris sem zaljubljen od šestega leta starosti. Zdaj je moj tekmec. Ne veselim se tekem proti njemu,« je odkrito spregovoril trener Barcelone Šarunas Jasikevičius. Žalgiris je morda največje presenečenje rednega dela evrolige, saj mu nihče ni pripisoval večjih možnosti za uspeh. Veliko zaslug za to ima trener Kazys Maksvytis, ki je eden glavnih kandidatov za trenerja leta v evroligi. »So ekipa z največjim karakterjem v evroligi. Vsi so jih odpisali že vnaprej, a so se odlično pripravili, s pomočjo navijačev pa prišli do končnice,« je še dodal nekdanji košarkar Olimpije. Žalgiris je v končnici prvič po letu 2019, a Jasikevičius rojake opozarja, da bo Barcelono zadovoljil le naslov prvaka. Katalonci so v rednem delu ugnali Žalgiris pred domačimi navijači, Litovci pa so jim vrnili poraz v Kaunasu.