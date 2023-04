V olimpijski dvorani v Cortini so Jeseničani pred tisoč gledalci še v zadnji minuti rednega dela tekme vodili s kar 3:1, a so nato nepričakovano dobili dva gola (42 in 10 sekund pred zadnjim znakom sirene) in o zmagi so odločali podaljški. Zmagoviti gol za Gorenjce za 4:3 je šele v 97. minuti dosegel Žiga Urukalo in po tretji najdaljši tekmi v zgodovini alpske lige so se veselili premierne lovorike v tem tekmovanju.

Jeseničani so tako z letošnjim uspehom nadgradili lanski nastop, v katerem so prav tako prišli do finala, proti Asiagu že vodili z 2:1 v zmagah (igrali so na tri zmage), a nato izgubili odločilni tekmi. V letošnji sezoni so bili železarji najboljši že v rednem delu lige, potem pa po drugem delu, skupini master, končali na drugem mestu. V končnici so najprej s 4:0 v zmagah izločili Vipiteno, potem pa prav tako brez poraza v polfinalu še Ritten. Sij Acroni Jesenice so drugi slovenski klub z lovoriko v alpski ligi, odkar poteka v takšni obliki, hokejisti SŽ Olimpije pa so bili najboljši v sezonah 2018/19 in 2020/21.

Na dan šeste tekme je jeseniški klub dočakal tudi dobro novico o igranju v alpski ligi prihodnjo sezono. Sprva je zamudil februarski rok za prijavo, zdaj pa je vodstvo tekmovanja potrdilo, da je sprejelo njegovo prošnjo za naknaden sprejem za sezono 2023/24. Po nekaj sestankih je izvršni odbor tekmovanja odobril prošnjo Sija Acronija Jesenic ob plačilu posebne prijavnine za zamudnike. V ligi bo po novem 16 ekip, med njimi tudi dve slovenski, Sij Acroni Jesenice in Celje.