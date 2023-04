Najboljši kolesar na svetu ta hip Tadej Pogačar je suvereno opravil s prvima dvema ardenskima klasikama. Brez večjih težav je zadnjo nedeljo slavil na dirki Amstel Gold, sredi tedna pa še na najslovitejšem zaključku enodnevnih dirk na zidu Mur de Huy, ko je za dvanajsto zmago sezone slavil na Valonski puščici. Gorenjski volk je v izvrstni spomladanski formi. Toliko zmag do sredine aprila ni nabral še noben kolesar v zgodovini, a kapetana Emiratov jutri čaka največji izziv sezone. Prvič letos se bo mož na moža pomeril z Remcom Evenepoelom, branilcem lanske zmage na najstarejši enodnevni dirki na svetu, kapetan volčjega tropa pa na dirko prihaja naravnost z višinskih priprav na Tenerifu.

Sanjsko leto 2022 za Evenepoela

»Gre za začetek rivalstva naslednjega desetletja,« so si pred nedeljsko dirko enotni kolesarski strokovnjaki. Evenepoel ima za seboj sanjsko leto 2022. V njem je skočil v zakonski jarem, postal je svetovni prvak in kot prvi Belgijec po 44 letih slavil na tritedenski dirki, najboljši je bil na Vuelti. Sanjsko leto je belgijski čudežni deček začel na domačih cestah, na spomeniku Liege–Bastogne–Liege, ko je slavil v Pogačarjevem slogu. Z napadom od daleč in dolgim kronometrom do cilja. »Na start lanske dirke sem prišel brez velikega pritiska, a z načrtom za zmago. Kljub slabemu razpletu dirke za nas smo našli način za zmago. V tistem trenutku je bila to moja največja zmaga kariere,« se lanskega uspeha spominja Remco Evenepoel. Tokrat bo imel tudi pomoč dvakrat drugega Juliana Alaphilippa, ki se vrača po poškodbi.

Belgijski zvezdnik na dirko prihaja z odličnimi spomini in s pritiskom najzahtevnejšega kolesarskega občinstva na svetu. Veliko bolj je pod vprašajem njegova pripravljenost, saj tekmovalne številke na hrbtu ni nosil že vse od dirke po Kataloniji, ko je moral priznati premoč Primožu Rogliču. Povsem drugače je na dirko pripravljen Pogačar, ki se bo jutri spogledoval s številnimi novimi mejniki. Slovenec lahko postane šele tretji kolesar v zgodovini, ki bi v istem letu slavil na vseh treh ardenskih klasikah.

Debi za Tratnika

»Čaka nas povsem drugačna dirka, z veliko daljšimi vzponi,« je 24-letni Tadej Pogačar previden pred naskokom na zgodovinski dogodek. V vsej zgodovini dirke, jutri bo že 109. izvedba stare dame, zmaga na Valonski puščici ni bila dober obet za četrti spomenik sezone. Zadnji, ki mu je uspel dvojček zmag v belgijskih Ardenih, je bil Alejandro Valverde leta 2017. Pogi se ob tem zaveda tudi hujše konkurence, kot jo je imel na preteklih dveh dirkah. »Dejstvo je, da kadar sem tekmoval z Remcom, je on navadno zmagal, jaz pa sem bil daleč zadaj,« se preteklih bojev spominja Pogačar.

Najboljša ekipa zadnjih let Jumbo-Visma bo sezono klasik reševala s Tiesjem Benootom v vlogi kapetana. Do vrhunskega rezultata mu bo skušal pomagati novinec v ekipi Jan Tratnik. Tu bo zadnjič preverjal tekmovalno formo pred začetkom Gira, kjer bo glavni pomočnik kapetana in prijatelja Primoža Rogliča. »Za mano so izvrstne priprave. Giro je naš veliki cilj, a sedaj so vse misli usmerjene na jutri. Ne vem, kaj pričakovati, saj ta dirka še nikoli ni našla prostora v mojem koledarju,« je zadržan Idrijčan. Nastopil bo tudi Matej Mohorič, ki nima rezultatskih ciljev in bo opravljal vlogo pomočnika.