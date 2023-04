Do finalnih tekem končnice državnega prvenstva so bili odbojkarji ekipe Calcit Volley na vseh šestih medsebojnih tekmah letošnje sezone najmanj enakovredni Ljubljančanom, ki so vseh šest tekem sicer dobili. Tudi obe finalni, v pokalu Slovenije in v srednjeevropski ligi, toda prejšnjo soboto v dvorani Tivoli in v sredo v Kamniku je bil ACH Volley obakrat veliko boljši. Predvsem to velja za prvo tekmo finalne serije, v kateri Kamničanom niti v enem nizu niso prepustili več kot 19 točk, medtem ko so v sredo po izenačenem uvodnem nizu in porazu v drugem v tretjem in četrtem nizu spet prevladovali na igrišču. Vse to je napeljevalo na to, da bi se letošnje državno prvenstvo lahko končalo že po treh tekmah. To se je tudi zgodilo, le s to razliko, da so do zmage prišli na težji način.

»Realno bi bilo pričakovati, da bi bile vse tri tekme takšne, kot je bila tokratna. Prva dva niza so Kamničani igrali zelo dobro, tudi večji del tretjega, ko so po zaostanku s 6:12 povedli z 19:16, a smo z delnim izidom 9:2 naredili preobrat in potem v četrtem nizu nadaljevali s podobno igro. Osnovni cilj smo dosegli, imamo obe domači lovoriki in prvo mesto v srednjeevropski ligi. Zadovoljni smo tudi z nastopi v ligi prvakov, saj smo dobili tisto, kar smo objektivno lahko, vendar sta bila Perugia in Ziraat Bank Ankara nasprotnika, ki ju je težko premagati,« je po osvojenem naslovu dejal Radovan Gačić, trener ACH Volleyja.

V prvih dveh nizih so bili kamniški odbojkarji ves čas enakovredni Ljubljančanom, ki so v prvem nizu izkoristili šele peto zaključno žogo, v drugem pa so, potem ko so ubranili zaključno žogo, sami izkoristili svojo drugo. Tudi v tretjem nizu so bili na dobri poti, da pridejo do zmage, toda v končnici so serijski državni prvaki z boljšim servisom in razigranima Matejem Kökom in Nikolo Gjorgievim s preobratom prišli do vodstva z 2:1 v nizih. V četrtem so povedli z 12:6, vodili so tudi z 18:9, in čeprav so se jim Kamničani pred končnico niza približali na tri točke zaostanka (19:22), visoke prednosti niso zapravili. Zadnjo točko v letošnjem prvenstvu je dosegel Filip Šestan.

»Res je, da ACH zadnjih deset let še vedno prevladuje, toda tudi v drugih sredinah ekipe napredujejo. V zadnjih letih Merkur Maribor, Calcit Volley je že dolga leta tukaj, računam še na Salonit, Hišo na kolesih Triglav, Panvito Pomgrad. Vsi lahko pomešajo štrene in zaradi tega lahko pričakujemo težko prihodnjo sezono. Dobro je, da jedro ekipe ostaja, v prihodnjih dneh pa bo o tem znanega kaj več,« je dodal Gačić. Ljubljančani so na vseh treh finalnih tekmah prevladovali na servisu in pri sprejemu. Na tretji tekmi so dosegli kar enajst asov, ob tem naredili 16 napak, na drugi strani so Kamničani za sedem asov zgrešili kar 24 začetnih udarcev.

O vzrokih za še en kamniški poraz je Alan Košenina, prosti igralec Calcita Volleyja, dejal: »Že celotno sezono, sploh pa od začetka finalne serije, imamo težave pri začetnem udarcu in sprejemu. In če ekipi to ne steče, je težko premagati tako dobrega nasprotnika, kot je ACH Volley. Tudi na tretji finalni tekmi smo imeli v tem elementu igre največ težav in tu je bil naš največji minus. V vseh drugih elementih smo bili zelo blizu, v bloku in napadu celo malenkost boljši, a začetni udarec in sprejem sta bila za nas usodna.«

Najučinkovitejši igralec tekme je bil Ljubljančan Matej Kök, ki je dosegel 24 točk, od tega pet z asom, 14 jih je k zmagi prispeval Filip Šestan, 12 pa Nikola Gjorgiev. V gostujoči ekipi sta po 23 točk dosegla Nik Mujanović in Luis Sosa Siera.

