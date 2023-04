New York. V New Yorku so tam živečo Rusinjo, 47-letno Viktorijo Nasirovo, obsodili na 21 let zapora, in sicer zaradi poskusa umora svoje »dvojnice«. Šlo je za bizaren poskus kraje identitete: Nasirova je avgusta 2016 svoji kozmetičarki Olgi Cvik ponudila kos zastrupljene skutne torte, nato pa ji je ukradla potni list in delovno dovoljenje.

Osemindvajsetega avgusta 2016 jo je Nasirova obiskala na domu in prinesla skutno torto iz bližnje pekarne. Dva kosa je pojedla sama, zastrupljeno rezino pa ponudila takrat 35-letni Cvikovi. Specialistka za trepalnice je začela bruhati, potem pa obležala. Imela je halucinacije in je skoraj doživela srčni napad, so pozneje povedali zdravniki. »Zadnje, kar se spomni, preden je izgubila zavest, je, kako obtoženka hodi po njeni sobi,« je poroto opozorila tožilka Melinda Katz. Nezavestno jo je naslednji dan našel prijatelj. Bila je preoblečena v čipkasto spodnje perilo, okoli nje pa so bile po tleh raztresene tablete. Kot bi si hotela vzeti življenje.

A Cvikova je preživela. In ko se je končno vrnila iz bolnišnice, je ugotovila, da sta iz stanovanja izginila njen ukrajinski potni list in ameriško delovno dovoljenje, pa tudi nakit in okoli 4000 dolarjev gotovine. Takrat sta bili Nasirova in Cvikova precej podobnega videza, temnih las in skorajda enake polti. Obe govorita rusko.

Na embalaži torte so našli sledi obtoženkinega DNK, v ostankih peciva pa močno pomirjevalo. Prav takšno, kot so ga vsebovale raztresene tablete. Po tednu in pol sojenja so Nasirovo februarja spoznali za krivo. Grozilo ji je do 25 let zapora. Njen zagovornik Jose Nieves je sodnika Kennetha Holderja prosil za prizanesljivost. Dejal je, da ima obtoženka hudo bolnega sina, ki potrebuje presaditev kostnega mozga. »Osem let ga ni videla in še vedno upa, da se bosta spet srečala, še preden bo bolezen končala njegovo življenje,« je izjavil. Prosil je tudi, naj sodnik upošteva celotno obtoženkino življenje: da se je vseskozi borila s težavami v duševnem zdravju, a nikoli ni bila v celoti deležna zdravljenja.

Rdeča tiralica Interpola

Sodnik jo je v sredo obsodil na 21 let zapora. Ko bo prišla izza rešetk, pa jo bo sodišče še pet let nadzorovalo. Pred razglasitvijo sodbe so Cvikovi dali priložnost, da pove nekaj besed. Opozorila je, kako zlahka in brez predsodkov se je obtoženka odločila, da si pridobi njeno zaupanje, da bi ji potem vse vzela. »Čisto nič ji ni težko človeka okrasti in ga potem umoriti,« je dejala žrtev in dodala, da je imela po težki preizkušnji še mesece težave z nespečnostjo. Bala se je iti v službo, nikomur ni zaupala, ves čas se je bala, da se bo Nasirova vrnila in »končala, kar je začela«. Tudi sodnik je dejal, da gre za izjemno nevarno žensko, ki je proti prijateljici skovala peklenski načrt. Preden so jo odpeljali iz dvorane, je sodnika grobo opsovala.

Zagovornik je po razsodbi za New York Post dejal, da je kazen pretirana in da se namerava pritožiti, Katzeva pa je poudarila, da gre za neusmiljeno in preračunljivo prevarantko, ki ji gre le za osebno korist. »Na srečo je žrtev napad preživela, zanjo smo zdaj dosegli še pravico,« je izjavila.

To pa ni prvič, da je Nasirova prišla v navzkrižje z zakonom. Leta 2015 je Interpol za njo razpisal rdečo tiralico zaradi umora. V Rusiji naj bi leta 2014 umorila sosedo in jo oropala vseh prihrankov. Po umoru naj bi jo zažgala, nato pa pobegnila v New York. Nasirova, o kateri ameriški mediji poročajo kot o nekdanji domini, je bila obtožena tudi omamljanja in ropanja moških, ki jih je spoznala na spletnih straneh za zmenke. Štiriinpetdesetletnika naj bi omamila, ko se je ovedel, pa je bil brez ure in je imel na kreditni kartici za 2600 dolarjev neznanih stroškov. O njej in kriminalnih dejanjih, ki jih je osumljena ali zaradi njih obsojena, je ameriška TV-mreža CBS pred šestimi leti objavila tudi dokumentarec.

