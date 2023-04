Poslansko vprašanje so 31. marca na zunanjo ministrico Tanjo Fajon naslovili poslanci Gibanja Svoboda Mateja Čalušić, Tamara Kozlovič, Tamara Vonta in Robert Janev. V pisnem vprašanju so navedli, da morajo pripadniki slovenske manjšine v Italiji ob podaljšanju vozniškega dovoljenja doplačati 150 evrov za pravilen zapis njihovega imena in priimka kot v izvirniku, torej s šumniki slovenske abecede, in ministrico vprašali, kako namerava ukrepati, da se tovrstne krivice pripadnikom manjšine ne bodo več dogajale.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je odgovorilo, da preko svojih diplomatskih in konzularnih predstavništev »pozorno spremlja položaj in uresničevanje pravic slovenske narodne skupnosti, ki izhajajo iz mednarodnopravnih zavez Italije in njene notranje zakonodaje«.

Kot so zapisali, Slovenija z Italijo vzdržuje reden politični dialog. »V minulem obdobju je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve italijanske sogovornike med drugim večkrat pozvalo k čimprejšnjemu sklicu institucionalnega vladnega omizja za vprašanja slovenske manjšine v Italiji, ki se v mandatu aktualne italijanske vlade še ni sestalo,« so poudarili in dodali, da je na to vprašanje Fajon posebej opozorila tudi italijanskega kolega Antonia Tajanija ob njegovem obisku v Ljubljani 17. marca.

Omizje, ki deluje v okviru italijanskega ministrstva za notranje zadeve, predstavnikom slovenske narodne skupnosti omogoča neposreden stik z italijansko vlado ter sprotno obravnavo vseh odprtih vprašanj, vključno z vprašanji, kakršno je pravilno zapisovanje šumnikov v osebnih dokumentih pripadnikov slovenske manjšine, so pojasnili v Mladiki.

Pravilno zapisovanje imen je zapisano tudi v italijanski zakonodaji, poudarjajo na MZEZ. »Težava, ki se je pojavila z zapisovanjem šumnikov pri podaljševanju veljavnosti vozniških dovoljenj, sodi v sklop tehničnih in administrativnih nedoslednosti pristojnih italijanskih organov. Pomanjkljivosti so se pojavile pri izdaji nekaterih vrst osebnih dokumentov v procesih digitalizacije v javni upravi,« so pojasnili na ministrstvu in zagotovili, da bodo na nesprejemljivost tovrstnih napak še naprej opozarjali italijansko stran.