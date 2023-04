»Eno glavnih vprašanj današnjega srečanja je bil pregled različnih zmogljivosti, sistemov in zalog, ki jih Ukrajinci potrebujejo, da bi lahko ponovno zavzeli več ozemlja,« je prvi mož Nata dejal novinarjem in pri tem izrazil prepričanje, da bo to ukrajinskim silam tudi uspelo.

Srečanje za usklajevanje vojaške pomoči Ukrajini je gostil ameriški obrambni minister Lloyd Austin. To je že četrto srečanje skupine, ki je Ukrajini po Austinovih besedah doslej zagotovila za 55 milijard dolarjev vojaške pomoči, od katerih so 35 milijard dolarjev zagotovile ZDA.

Povedal je še, da nameravajo ZDA v prihodnjih tednih Nemčiji dobaviti ameriške tanke abrams, da bi se na njih lahko urili ukrajinski vojaki. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi na jugu Nemčije okoli deset tednov urili 250 ukrajinskih vojakov.

Nemški obrambni minister Boris Pistorius pa je danes v oporišču Ramstein povedal, da bodo nemške tanke leopard, ki se bodo poškodovali med spopadi v Ukrajini, odslej popravljali na Poljskem, da bi zagotovili njihovo hitro vrnitev na fronto. Delo novega servisnega centra za tanke bosta usklajevala Varšava in Kijev.

Srečanje kontaktne skupine v Nemčiji je sicer potekalo dan po nenapovedanem obisku Stoltenberga v Kijevu.

Na ta obisk so se danes odzvali v Moskvi, kjer je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov dejal, da "Nato očitno nadaljuje s prizadevanji, da bi zajel Ukrajino in jo potegnil v zavezništvo".

»Vse to vsakomur, ki lahko vsaj malo razmišlja, še enkrat dokazuje pravilnost predsednikove odločitve, da začne to operacijo,« je dodal Peskov in s tem upravičil odločitev ruskega predsednika Vladimirja Putina za napad na Ukrajino.

Sodeč po navedbah ameriškega generala Marka Milleya so se države udeleženke srečanja sicer strinjale, da Ukrajini zaenkrat ne bodo dobavili zahodnih bojnih letal. Kot je dejal Milley, je namreč obramba ukrajinskega neba v tem trenutku bolj učinkovit in cenovno ustreznejši način za nadzor zračnega prostora.

Da so napredni lovci še vedno na »listi želja« Kijeva, pa je po pogovorih zagotovil ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov.