Voznik je sprva sam poskušal pogasiti plamene z gasilnim aparatom, vendar se je do takrat ogenj že tako razširil, da je moral na pomoč poklicati gasilce. V obeh smereh so takoj nastale kolone stoječih vozil, vozniki pa so prizor začeli snemati z mobilnimi telefoni, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Dogajanje je bilo dramatično, saj se je iz avtobusa, ki je nenadoma zagorel, vil stolp črnega dima, samo v nekaj minutah pa so plameni vozilo zajeli v celoti, nazadnje je eksplodiral še rezervoar za dizelsko gorivo.

Ta prizor je več ur oviral meščane, potnike in turiste, na srečo pa ni imel negativnih posledic za potnike, ki so se zaradi hitrega ukrepanja voznika pravočasno rešili.

Avtobus podjetja Atvo, ki je prihajal z letališča Treviso, je zagorel okoli 14.30, ko je bil približno na polovici mostu.

Po prvih ocenah lokalne policije, ki je ustavila promet, naj bi prišlo do okvare mehanskega dela avtobusa, zaradi česar se je gorivo razlilo na razgreti motor in sprožilo požar. Plameni so nato dosegli rezervoar in povzročili eksplozijo, ki je povzročila dodaten preplah med ljudmi, ki so stali v koloni vozil.

Ansa še dodaja, da je ustavitev prometa na mostu povzročila gnečo na trgu Piazzale Roma v starem mestnem jedru Benetk, kjer so se križali tokovi prihajajočih turistov pred podaljšanim koncem tedna in ljudi, ki so se po delovnem dnevu vračali domov.