Zakaj bolniki niso varni pred zamenjavo

V ljubljanskem UKC so se po celjski zamenjavi pacientov že trikrat srečali z zelo podobno situacijo. V teh primerih je prišlo do skorajšnje napake, ki so jo zaposleni pravočasno preprečili, je pojasnila pooblaščenka za varnost Jelka Mlakar. Okoliščine so močno spominjale na celjski primer.