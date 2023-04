Evropska liga je po zanimivosti tekem tudi ta teden presegla ligo prvakov, s potrjeno osvojitvijo naslova Olimpije prejšnji vikend pa je tudi v Sloveniji postalo pokalno tekmovanje bolj vznemirljivo od prvenstva. Kljub famoznemu boju za četrto mesto oziroma kljub bitki za obstanek. Na prvi tekmi bodo Radomlje lahko nadaljevale s taktiko čakanja na napake nasprotnika, ki mora napadati, kar bo v tem primeru Koper, to pa navdaja na možnost tekme, na kateri bi lahko videli večje število golov oziroma gola v obeh mrežah. Za stavo na to opcijo stavnica ponuja kvoto 1,77, v kombinaciji z remijem 4,25.

Tabor, ki je z Gorico v mrtvem teku za zadnje ali predzadnje mesto, pričakuje Muro. Po neprijetnem domačem remiju z Radomljami naj bi v postavi Mure prišlo do rošad, novi trener pa ni bil zadovoljen s pristopom. Pričakovati je trdo tekmo, na kateri ne bi presenetil remi; stava nanj je vredna pomnožka s 3,25. Mariborčani, razbremenjeni pehanja za naslov prvaka, pričakujejo Domžale, ki za četrtim Koprom zaostajajo štiri točke in jim ne preostane drugega, kot da v Mariboru poskusijo zmagati, kar obeta odprto tekmo z večjim številom golov. Za večje od 2,5 skupno stavnica nudi koeficient 1,75, v kombinaciji z zmago Maribora 2,20.

Na prvi nedeljski tekmi daveča se Gorica pričakuje z naslovom prvaka ozaljšano Olimpijo. Iz tabora Ljubljančanov je slišati, da bodo do konca prvenstva igrali resno, a je težko pričakovati, da bo njihova vnema enaka, kot če bi morali zmagati. Pričakovati je mogoče tekmo z več (od 2,5) goli, in to v obeh mrežah, za kar je na voljo kombinirana stava za 2,17. In še Bravo – Celje v Šiški. Bravo se je stabiliziral in ujel formo, Celje je nihajoče. Verjetno lahko pričakujemo klasično šišensko tekmo z manjšim številom golov, povsem mogoč pa se zdi remi za kvoto 2,90.