Usklajevanje nadaljnje vojaške pomoči Ukrajini pred njeno načrtovano vojaško ofenzivo je bilo ključna tema včerajšnjega že enajstega srečanja kontaktne skupine za Ukrajino v ameriškem vojaškem oporišču Ramstein v Nemčiji. Združenje več kot 50 podpornic Ukrajine se je usklajevalo o nadaljnjih korakih, kako zagotoviti, da bo Ukrajina v vojni zmagala in preživela kot suverena nacija. Čeprav si je Ukrajina želela tudi zagotovil za dobavo modernih bojnih letal, takšne obljube za zdaj ni dobila.

Zagotovili že 230 tankov

»Sedaj je najpomembnejši sistem za Ukrajino sistem zračne obrambe. Ta bo najbolj potreben v bližnji prihodnosti,« je po zasedanju dejal ameriški obrambni minister Lloyd Austin, s tem pa se je strinjal tudi nemški obrambni minister Boris Pistorius. Želenih ameriških lovcev F-16 tako še ne bo v Kijev. Ukrajina je doslej dobila le sovjetska bojna letala – mige-29, ki sta jih donirali Poljska in Slovaška. Na zasedanju je bil govor predvsem o dobavi nadaljnjih zmogljivosti zračne obrambe in streliva za Ukrajino. Slednjega Ukrajina na bojišču porabi precej manj kot Rusija, ki v enem dnevu izstreli toliko topovskih izstrelkov, kot je celomesečna proizvodnja v Evropski uniji.

Austin je sicer izpostavil, da je koalicija v dobrem letu dni ob številnih drugih obrambnih sistemih Ukrajini zagotovila že 230 tankov in 1550 različnih oklepnih vozil, kar naj bi zadostovalo za devet novih oklepnih brigad. Prav tako je Ukrajina dobila 2 milijona topovskih in minometnih izstrelkov.

Iskanje premostitve

Vendarle se je na srečanju govorilo tudi o pospešitvi proizvodnje streliva na evropskih tleh, za kar se s svojo zakonodajo pripravlja tudi Evropska unija. »Imamo isto težavo kot vsi drugi, povečati moramo proizvodnjo. To potrebuje določen čas. Vmesno obdobje moramo premostiti tako, da pogledamo, kaj je še v naših zalogah in kaj lahko še kupimo po svetu,« je možno nadaljnjo pomoč v zdajšnjem času za Ukrajino strnil Pistorius. Določene zmogljivosti bi se ta čas našle še v Švici pa tudi v nekaterih evropskih državah, kamor je Švica izvozila svoje orožje. Kljub zaprosilom teh držav za ponovni izvoz tega orožja v Ukrajino so v Bernu pozive zavračali, saj bi takšen izvoz predstavljal kršitev njihove zakonodaje, ki prepoveduje izvoz orožja na vojna območja.

Medtem ko zavezniške države še naprej dobavljajo obljubljene tanke Ukrajini, je minister Pistorius s Poljsko podpisal dogovor o vzpostavitvi centra za popravila tankov na poljskih tleh, ki bo začel delovati konec maja. Upravljanje centra bo na leto stalo do 200 milijonov evrov, stroške pa si bodo razdelile zaveznice, je Pistorius razkril dogovor včerajšnjega dne.