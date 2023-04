Medtem ko ima Olimpija naslov državnega prvaka v žepu, Bravo in Radomlje pa že skoraj zagotovljen obstanek, se obeta peteroboj Maribora, Celja, Kopra, Domžal in Mure za tri evropske vozovnice ter dvoboj Gorice in Tabora za obstanek. Čeprav Radomlje za Koprom zaostajajo 18 točk, so na prvi današnji tekmi v vlogi rahlega favorita. Radomljani so namreč tretje moštvo pomladi, po tri točke več sta osvojila le Maribor in Olimpija, ki jih je na enajstih tekmah tudi edina premagala. Prednost Radomelj sta trener Oliver Bogatinov, ki je bil še jeseni športni direktor Kopra, in Ester Sokler, ki je v odlični strelski formi, saj je spomladi dosegel sedem golov. Trener Kopra Zoran Zeljković ima neverjetno veliko težav s poškodbami, za nameček pa športni direktor Ivica Guberac ni zadel z zimskimi nakupi.

Tekma Tabor – Mura bo tipičen dvoboj za preživetje. Tabor v bitki za obstanek nujno potrebuje zmago. Prekmurci so povsem razglašeni, spomladi so dosegli le dve zmagi (Maribor, Olimpija). Po bledem remiju z Radomljami, s katerim so se oddaljili od Evrope, je glas povzdignil trener Mure Dejan Grabić, ki okreva po operaciji slepiča: »Mura je uspehe gradila na trdem delu, znojenju in krvavenju, tega pa zdaj ni. Odslej se bodo dresi delili na novo, v prestopnem roku pa moramo spremeniti DNK ekipe.« Armado navijačev najbolj zanima, kakšen bo odziv igralcev na kritiko. Za profesionalce je slaba reklama, da jih mora trener motivirati na takšen način. Zaradi poškodbe je negotov nastop napadalca Mure Mirlinda Dakuja.

Potem ko Maribor ni ubranil naslova državnega prvaka, začenja boj za drugo mesto. Glede na oslabljenost Domžal, pri katerih bosta manjkala tudi branilca Andrej Đurić in Nermin Hodžić, drevi v Ljudskem vrtu ne bi smel imeti prevelikih težav. »Želim si, da bi igrali tako čvrsto v obrambi ter kombinatorno in napadalno, kot smo na tekmah pred Olimpijo,« je napovedal trener Maribora Damir Krznar. Domžale imajo tipično težavo malih ekip. Potem ko so na lokalnem derbiju Ljubljanske kotline premagale Olimpijo, so na naslednjih petih tekmah dvakrat izgubile in trikrat remizirale.

Nogometaši Olimpije so imeli po osvojitvi naslova državnega prvaka dva prosta dneva. Jutri jih pričakuje prenovljena Gorica, kjer je trenerja Edoarda Reja zamenjal Agron Šalja. Trener Olimpije Albert Riera napoveduje, da ne bo popuščanja, saj želi osvojiti prvo mesto z novo rekordno prednostjo, ki je ta čas 20 točk Maribora v sezoni 2011/12. »Tudi Olimpija je premagljiva,« pravi kapetan Gorice Etien Velikonja. Bravo gosti Celje, ki nujno potrebuje točke v boju za Evropo. Šiškarji pod novim trenerjem Alešem Arnolom igrajo bolj napadalno in raznovrstno, kot so igrali v preteklosti. Predstave Celja so glede na igralsko zasedbo zelo medle, preveč je predvidljivosti, igra pa je prepočasna.

Pari 32. kroga, danes ob 15. uri: Radomlje – Koper, ob 17.30: Tabor – Mura, ob 20.15: Maribor – Domžale, jutri ob 15. uri: Gorica – Olimpija, ob 17.30: Bravo – Celje; vrstni red: Olimpija 69, Maribor 54, Celje 52, Koper 49, Domžale 45, Mura 43, Bravo in Radomlje po 31, Gorica in Tabor po 22.