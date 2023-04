Najvišja denarna kazen za kršenje javnega reda in miru je doslej znašala 170 evrov, po novem zakonu bo 4000 evrov. Za prav toliko bodo lahko oglobili tudi osebe, ki bodo izpostavljale določene simbole ali pozdrave, ki izražajo ali spodbujajo sovraštvo, kot je na primer ustaški pozdrav Za dom spremni. Doslej je globa za ta prekršek znašala 150 evrov, po novem zakonu bo od 700 do 4000 evrov. Enako visoke bodo denarne kazni za širjenje lažnih novic, žalitev uradne osebe med opravljanjem dolžnosti in za starše mladoletnih otrok, ki bodo storili prekršek in za katerega bodo dokazali, da gre za posledico slabe vzgoje ali zanemarjanja. Starše, ki bodo spodbujali otroke h kršenju javnega reda in miru, bodo po novem oglobili z od 300 do 2000 evri.

Pa pri nas? Glede na veljavni zakon o varstvu javnega reda in miru se globe za razne kršitve gibljejo med 50.000 in 200.000 tolarji. Ja, prav ste prebrali, tolarji. 200.000 tolarjev je tudi globa za širjenje nestrpnosti. Se pravi tam nekje dobrih 800 evrov. Hm, morda ne bi bilo slabo razmisliti o kakšni osvežitvi zakona tudi pri nas, kajne?