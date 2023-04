V Kranju dvig cen komunalnih storitev

Kranjčane čaka podražitev storitev Komunale Kranj. Mestni svetniki so na sredini seji potrdili približno 13-odstotni dvig cen komunalnih storitev, prav tako pa podražitev grobnine in pogrebne službe. Kljub temu cene komunalnih storitev po navedbah komunale ostajajo med nižjimi med primerljivimi občinami. Kot je povedal direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon, se po vsej državi soočajo z drastičnim porastom cen komunalnih storitev. Na tokratni seji je kranjski mestni svet podprl predlagane spremembe cen v šestih sklopih storitev Komunale Kranj. Tako se bodo po desetih letih podražile cene najema groba, in sicer za 21 odstotkov, za 10 odstotkov pa se bo podražila 24-urna dežurna pogrebna služba. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se bodo zaradi nižje omrežnine in cenejšega prevzema blata cene medtem nekoliko znižale, in sicer za povprečno gospodinjstvo za okoli tri evre na mesec. Se bodo pa za pet evrov dvignile cene za gospodinjstva z greznicami ali malimi čistilnimi napravami, saj se bodo omrežnine poenotile s gospodinjstvi, priključenimi na javno kanalizacijo.