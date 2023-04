Slovo od Bambu

Ob svetovnem dnevu Zemlje, pod geslom Investirajte v naš planet, bodo v ZOO Ljubljana do konca prvomajskih praznikov organizirali biološke in ekološke naravovarstvene dogodivščine. Obiskovalcem bodo predstavili projekte, ki v naravi potekajo za ohranitev šimpanzov, sibirskih tigrov, azijskih slonov, mačjih pand, nubijskih žiraf, zlatoličnih gibonov, navadnih varijev in azijskih levov.