Na tretji redni seji kamniškega občinskega sveta, na kateri je bilo prisotnih 28 svetnikov in svetnic, so med drugim s 23 glasovi potrdili dokumentacijo, ki občinski upravi omogoča razvoj projektne energetske sanacije javnih objektov. »Glavni cilj investicijskih projektov je izvedba ukrepov za celovito energetsko prenovo javnih stavb in namestitev sončnih elektrarn, ki bodo znižali rabo energije in povečali izrabo obnovljivih virov energije, ter posledično zmanjšanje stroškov za energijo. Hkrati se na tak način ohranja oziroma poveča vrednost nepremičnin. Občina Kamnik je v projekt vključila investicije v javne objekte: Glasbena šola Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Vrtec Antona Medveda – enota Tinkara, Stari grad nad Kamnikom in bazen Pod skalco,« je na seji povedal pripravljalec dokumentacije Matija Matičič, direktor podjetja MM Sol.

Pripravili bodo dokumentacijo za posamezen objekt

Investicije vključujejo investicijsko-vzdrževalna dela, gradbene ukrepe in izvedbo tehnoloških posodobitev, ki so bili opredeljeni v predhodno izdelani dokumentaciji za posamezen objekt. V primeru knjižnice investicija vključuje tudi rekonstrukcijo, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje. »Ocenjene vrednosti na podlagi projektantskih predračunov še niso bile izdelane, kot tudi še ni veljavnega javnega razpisa za njihovo sofinanciranje,« je med drugim povzel kamniški župan Matej Slapar. Dodal je, da so bili DIIP, ki jih je tudi predstavil na seji občinskega sveta, pripravljeni glede na pretekle javne razpise in dokument Aktualne in načrtovane finančne spodbude ministrstva za okolje, podnebje in energijo (februar 2023), ki predvideva objavo javnega razpisa za celovite energetske sanacije javnih objektov konec leta 2023. »Tako je vrednost energetske sanacije in sončne elektrarne glasbene šole ocenjena na dobrih 622.000 evrov, knjižnica na dobrih 2,43 milijona evrov, vrtec nekaj manj kot 760.000 evrov in Stari grad nad Kamnikom 372.000 evrov. Energetska sanacija bazena Pod skalco bi znašala slabih 580.000 evrov,« je povedal župan. »Kjer bo mogoče, bomo na strehe namestili sončne elektrarne.« Predvidoma spomladi prihodnje leto bodo objavili javno naročilo za izbor izvajalcev gradbenih del, po trenutnih načrtih pa naj bi gradnja potekala v letih 2024 in 2025. Za večino objektov, razen za bazen, si občina obeta tudi evropska sredstva.