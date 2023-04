Sto let DKD Svoboda Senovo: Z vsako predstavo so igralci in gledalci bogatejši

Na Senovem letos praznujejo sto let tamkajšnje gledališke sekcije, ki jo uvrščajo med pet najboljših slovenskih ljubiteljskih gledališč. Do danes so uprizorili že več kot sto premier in gostovali na številnih odrih po vsej Sloveniji in Evropi.