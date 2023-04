Pustimo osebne afinitete ob strani, želimo si dobre tekme, za to pa sta – kot vemo – potrebna dva. In kakšna dejansko je igra ene in druge ekipe? Igra rdeče-modrih je – če govorimo o novinarskih in televizijskih standardih – raznolika. Zmožna je odličnih izdelkov, včasih je povprečna in predvidljiva, občasno pa nas razočara z neprepričljivimi prispevki, pristranskimi analizami in slabo izpeljanimi oddajami. Po domače – s sranjem. Belo-črna ekipa je v tem smislu bolj predvidljiva. Od nje lahko pričakujemo izključno sranje. Očitno imajo kljub dejstvu, da jim srce bije na desni, vsi po spisku (eno in edino izjemo desnega profesionalizma tu dajem v oklepaj) dve levi nogi.

Hoteli smo gledati informativni program, pa so nam vsilili fuzbal tekmo. Če pa je že tako, imam kot ljubitelj lepe igre pravico do vsaj ene prošnje: dajte se malo bolj potrudit, če ste nas iz gledalcev zreducirali na opazovalce spopada, nam dajte vsaj dobro tekmo. x Večer