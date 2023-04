Rojeva se novi čudežni rešitelj Slovenije

Država je navadna mačeha. Mačehovsko se obnaša predvsem do zgodovine. In v prvi vrsti do tistih, ki so se borili za to državo. Saj veste, vsaka država se je rodila v znoju in krvi. V bojnih vrstah so zares in simbolno umirali res pravi junaki. Predvsem na simbolni ravni so se zgodile velike krivice. Nobeno priznanje, noben spomenik in noben muzej ne morejo popraviti bazične krivice. Krivice popolnega ignoriranja in spregledanja.