#portret Albert Riera: trener nogometašev Olimpije

Temperamentni 41-letni Španec Albert Riera z Majorke je glavni arhitekt naslova slovenskega prvaka v nogometu, ki ga je Olimpija osvojila že pet krogov pred koncem tekmovanja. Je tipičen primer, kako nogomet piše nenavadne zgodbe. Potem ko je bil vrhunski nogometaš, je že v krstni sezoni svoje kariere v vlogi glavnega trenerja z Olimpijo osvojil naslov državnega prvaka, na katerega je Ljubljana čakala pet let. To mu je uspelo le devet mesecev potem, ko je bil pričakan z veliko skepse in na nož, saj so ga navijači Green Dragons nagnali s predstavitvene tiskovne konference ob prihodu v Ljubljano.