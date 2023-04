Kmetstvo se počuti potisnjeno v kot

Po tujih zgledih so se tudi v Sloveniji začeli pojavljati narobe obrnjeni škornji, nataknjeni na vile, motike … Z njimi kmetje simbolično izražajo protest proti politikom in okoljskim ukrepom, ki jim vse bolj omejujejo kmetovanje. Kaj konkretno jih najbolj moti, bodo v torek povedali na protestnem shodu v Ljubljani, mi pa smo preverili, kakšne so trenutne razmere v slovenskem kmetijstvu.