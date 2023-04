Pri nas se vozi po desni

Se je kdo od vas kdaj vozil po cestah Velike Britanije ali Irske? Morda celo po Indiji, Avstraliji? Da, tam se še vedno, kdo bi jih razumel, vozijo po levi strani ceste in zagotovo ste s tem imeli kdaj nemalo težav. No, ampak v obrnjeni smeri velja enako. To je na lastni koži izkusil angleški turist z motorjem v okolici Bleda. Ustavil se je malo ob cesti, da bi se spočil in si ogledal lepote Gorenjske, ki pa so ga tako prevzele, da je pozabil, da se tudi po gorenjskih cestah vozi po desni, in je zapeljal na levi vozni pas. Tam je prišlo do bližnjega srečanja z voznikom avta. Enainšestdesetletnik se je lažje poškodoval. S 60-letnim britanskim turistom ni bilo nič hujšega. Si bo pa lepote naših cest zagotovo zapomnil za vse večne čase.

Prikoličarji in avtodomarji tarče nepridipravov

Ostanimo v turističnih vodah. No, bolj vlomilsko nevarnih. Dolenjski policisti so namreč obravnavali primer, ko so neznani in zamaskirani nepridipravi vlomili v počitniško prikolico na območju Mokronoga. Lastnik je bil v njej, kar pa zlikovcev ni ustavilo. Oškodovanca so poškropili s solzivcem, mu vzeli torbico z dokumenti in pobegnili. Policisti jih še niso našli. Ljubitelji počitnikovanja v naravi pogosto poročajo o takih primerih, zato previdnost ne bo odveč. Sicer pa vam želimo prijetne prvomajske počitnice. Brez solzivca, kakopak!

Pijanemu zgorel avto

Pravijo, da imajo pijanci srečo. Včasih tudi v prometu, ampak usode res ne gre izzivati. Tale nasekani voznik si bo vožnjo v pijanem stanju zagotovo zapomnil. Bilo je zgodaj zjutraj na Vipavski cesti v Rožni Dolini pri Novi Gorici. Petindvajsetletnik je vozil iz Ajševice proti Šempetru. Seveda ga je začelo zanašati, še več, avto je začelo prevračati, na koncu pa se je vnel še požar. Od avta ni ostalo prav veliko, voznik in sopotnica pa sta jo srečno odnesla. In še ključni podatek, na katerega čakate: 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (več kot en promile). Mimogrede, celjski policisti so prejšnji konec tedna obravnavali kar pet hudo pijanih voznikov. Številke so naslednje: 2,3 promila, 1,6 promila, 1,8 promila, 1,3 in 1,7 promila. Nobenemu ni pogorel avto, bi se pa lahko zgodilo še marsikaj veliko hujšega kot le kazen, ki so jo prejeli.

Eh, luzerji, pri nas imamo medvede

Iz Sarajeva poročajo o nenavadnem pojavu celega tropa divjih svinj, ki so se odločile za nočni sprehod po mestnih ulicah in trgih. Ne samo da so vznemirile prebivalce, za kratek čas so morali celo ustaviti promet. Kot pišejo tamkajšnji mediji, so prebivalci Vogošća doslej kdaj pa kdaj naleteli na kakšno lisico, to je bilo pa tudi vse, kar zadeva divje živali. Nazadnje so neko ranjeno divjo svinjo opazili pred 30 leti, da pa bi jih k njim zatavalo kar deset naenkrat, ne pomnijo. No, pa smo še v nečem boljši od Bosancev, kajne. Oni se hvalijo z divjimi svinjami, mi pa se lahko pohvalimo z medvedi. Saj se spomnite. V ponedeljek zjutraj so imeli vozniki na cesti med Škofljico in Turjakom na razdalji, manjši od kilometra, kar dve bližnji srečanji z dvema kosmatincema. Ni se dobro končalo.

Pazite, s čim polnite mobilnik

Na glavni železniški postaji v Hannovru na severozahodu Nemčije so evakuirali potnike z več peronov in začasno ustavili nekaj vlakov. Razlog? Potnica je na vlaku med sedeži pozabila prenosni polnilnik, ki je bil po navedbah policije videti kot pristna ročna granata. Predmet je opazil 23-letni potnik in o tem obvestil pristojne organe. Seveda so pedantni Nemci poklicali cel kup strokovnjakov za odstranjevanje bomb, na koncu pa vendarle ugotovili, da je šlo za prenosni polnilnik, namenjen polnjenju mobilnih telefonov in drugih manjših elektronskih naprav. Železniška postaja je bila zaprta skoraj eno uro, so pa policisti izsledili ubogo žensko in uvedli preiskavo zaradi kršenja javnega reda in miru. Ali so ji granato vrnili, ni znano.