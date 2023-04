Kritika filma Jezdeca: Z mopedi v prelom tisočletja

Piše se leto 1999, čas iztekanja tisočletja in milenijskega hrošča, pa tudi konca vojne na Balkanu. Čas pred zgraditvijo avtoceste, internetom in mobilnimi telefoni; ko nam je življenje morda še zadnjič lahko spremenila po naključju najdena (piratsko presneta) videokaseta. Tako se kontrakulturna klasika Goli v sedlu nekega dne znajde v rokah prleških najstnikov Tomaža in Antona ter v njiju prebudi željo po jadranju po odprti cesti in lovljenju izmuzljivega pojma svobode.