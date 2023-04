V koraku z Warholom

V galeriji P74 v Ljubljani je bila včeraj zadnji dan na ogled razstava z naslovom SOG (Sekcija za oblikovanje in grafiko, 1973–1994), ki je odprla številna vprašanja o zgodovinjenju alternativne kulture 70. in 80. let prejšnjega stoletja in ki kar kliče po nadaljevanju. Vsi arhivi še niso prebrskani, piše se tudi publikacija.