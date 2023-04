Za glavno mesto Srbije bi se lahko reklo, da ni nikdar pozabilo na košarko in da ga košarka nikdar ni zapustila. Košarkarsko razliko, po kateri se Srbija razlikuje od drugih nekdanjih jugoslovanskih republik, je pred leti kot gostujoči komentator na znanem hrvaškem spletnem portalu opredelil Zoran Slavnić, prav tako legendarni košarkar iz časov Jugoslavije. Takole je dejal: »Dotaknimo se percepcije in tretiranja košarke pri vas in pri nas. Razlika je kot med nebom in zemljo. Nimate posluha za košarko, medtem ko se pri nas za njo živi.« Besede je namenil hrvaškemu občestvu, veljajo pa tudi za vse druge, vključno s Slovenci. Njegove leta 2016 izrečene besede danes veljajo še bolj kot tedaj. Medtem ko so košarkarske dvorane v južnoslovanski regiji praviloma prazne, je v Beogradu vse drugače. Pa naj gre za tekme Crvene zvezde, ki ji je uvrstitev v letošnjo končnico evropske lige ušla za malo, ali Partizana, prizori navdušujejo košarkarski svet. Dvoboj Crvene zvezde in Partizana te čase velja za najboljši košarkarski derbi v Evropi, kar je nekoč veljalo za grški derbi med Panathinaikosom in Olympiakosom.

Otrok Čačka

Marsikomu Obradovića ni treba predstavljati. Sam po sebi govori podatek, da je kot trener osvojil devet naslovov klubskega evropskega prvaka s petimi različnimi ekipami, kar pomeni, da je statistično najboljši evropski košarkarski trener vseh časov. Pa vendar velja nekatere momente njegove kariere poudariti. Začenši s tem, da je bil kot letnik 1960 rojen v Čačku, kjer je tudi odrasel oziroma se naučil igrati košarko. Kar ni nepomembno. Čačak, mesto, ki leži v osrednji Srbiji, je v časih jugoslovanske košarkarske lige veljal za enega najtrših terenov, obenem pa za s košarko obnorelo okolje. Podobno, kot je na Hrvaškem veljalo za Zadar, čeprav Borac iz Čačka nikdar ni bil prvak države, kar je Zadar bil nekajkrat.

Zgovorna je zgodba Petra Vilfana, ko je na mladinskem turnirju v Čačku med drugim počel nekaj, česar ni tedaj počel nihče drug. Da je kot branilec zabijal. Tudi z obratom nazaj. Bil je Amerika, kot se je temu včasih reklo. Navduševal je marsikje, a le v Čačku je doživel, da so ga od dvorane do hotela navdušeni navijači nosili na ramah in v fotelju, zraven pa vzklikali: »Pero, majstore!«

Obenem je Čačak dal nekatere največje jugoslovanske košarkarje. Od tam je Dragan Kičanović, branilec Partizana in jugoslovanske reprezentance ter za nemalokoga še danes najboljši jugoslovanski igralec vseh časov. Tisti, s katerim se je Dražena Petrovića edino primerjalo. Iz Čačka je tudi Radmilo Mišović, Maršal iz Morave, Mr. Koš ali Stroj za koše, najboljši strelec jugoslovanske košarke vseh časov. Njegovih 7456 doseženih točk v 280 odigranih tekmah je več tudi od Partizanovega in reprezentančnega ostrostrelca iz Mostarja Dražena Dalipagića, ki je s 6638 doseženimi točkami na 240 tekmah na tretjem mestu, medtem ko je na drugem mestu legendarni Zadrčan Pino Đerđa s 6640 točkami v 315 tekmah. Seveda je glede na število odigranih tekem najboljši izmed trojice Dalipagić, katerega povprečje na tekmo je 27,7, a obstajajo tudi boljši, kot na primer Radivoj Korać, ki je je v povprečju dosegal 30,7 dosežene točke, prav tako visokih 28,3 točke na tekmo je povprečje Dragana Kičanovića.

Iz zapora na olimpijske igre

Vpliv Čačka na Partizan je nesporen. Črno-beli so na naslov prvaka Jugoslavije v košarki čakali dolgo. Malodane vsem, razen Ciboni, ki ga je osvojila šele leta 1982, se je zgodil prej. Šele po tistem, ko je leta 1972 v Partizan prestopil Dragan Kičanović, so Beograjčani leta 1975 prvič postali prvaki države. Obenem je prav Dragan Kičanović, potem ko je leta 1984 končal kariero in postal podpredsednik kluba, iz čačanskega Borca v Partizan pripeljal tedaj 24-letnega Željka Obradovića, ki je s 180 centimetri višine kot igralec v jugoslovanski prvi ligi razvil prepoznavno zanesljiv slog igre. O tem zgovorno priča njegova statistika z olimpijskih iger leta 1988 v Seulu, ko je pri 28 letih, potem ko je zaradi prometne nesreče tudi že odsedel zaporno kazen, končno zaigral tudi za jugoslovansko reprezentanco, ki je bila v Seulu druga. V osmih tekmah je v povprečju dosegel 9,5 točke ob 75-odstotnem metu! Statistika, ki sama zase govori o profilu igralca, človeka z vzdevkom Žoc. Ta menda izhaja iz skovanke Željko Obradovič - Cepač oziroma Trgač. Tisti, ki trga mrežice. Na tako čist način so njegove žoge padale v koš.

Obradović je iz igralca postal trener dobesedno čez noč. Leta 1991 je bil med predvidenimi potniki za svetovno prvenstvo, a ko mu je Dragan Kičanović rekel, da ne ve, koga postaviti za trenerja Partizana, mu je Obradović rekel: »Jaz vem. Mene.« Namesto da odpotuje na svetovno prvenstvo kot igralec in kapetan jugoslovanske reprezentance, je ostal v Beogradu kot trener.

Kičanović mu je v pomoč dodelil izkušenega tedaj 68 let starega Aleksandra Nikolića, gospoda, znanega tudi po nazivu oče jugoslovanske košarke, saj je bil reprezentančni selektor v obdobju med letoma 1951 in 1965, ko se je snovala jugoslovanska reprezentančna košarka. V sezoni 1991–1992 je Obradovič s Partizanom v tedanji ligi YUBA postal zadnji jugoslovanski pokalni prvak, poleg tega je po zadetem metu za tri točke v zadnji sekundi tekme, ki je uspel Saši Đorđeviću, Partizan kot četrta jugoslovanska ekipa (po Bosni, Ciboni in Jugoplastiki) osvojil naslov evropskega klubskega prvaka. »To je bil koš, ki nam je vsem spremenil življenje,« je o košu Đorđeviča pozneje dejal Obradovič, ki je naslednje leto evropski klubski prvak postal tudi s taistimi Juventudom, ki ga je s Partizanom leta 1992 v finalu porazil. Leta 1994 je potem osvojitev ponovil z Realom, s katerim pa v naslednjih dveh letih ni bil posebej uspešen, enako bi se dalo reči za obdobje med letoma 1997 in 1999, ko je treniral italijanski Treviso. A kdo bi verjel, da so ga zares veliki dnevi šele čakali.

Leta 1999 je postal trener atenskega Panathinaikosa in je to ostal vse do leta 2012. Noben trener v zgodovini tega atenskega kluba ni na klopi preživel 13 let, v tem času je osvojil enajst prvenstev Grčije in pet evroligaških naslovov. Nato se je leta 2014 preselil v enako vroči Carigrad, na klop Fenerbahčeja, ki do tedaj še nikdar ni bil evropski prvak, je pa to zgodovinsko postal leta 2017. Kar pet let je uprava Fenerbahčeja čakala na to, za kar so najeli​ Obradovića. Da osvoji naslov. In osvojil ga je.

Ne mara izgubljati

Obradović je človek, ki vzbuja zaupanje in ga je deležen. Kot tak oziroma kot rešitelj je bil tudi dočakan ob vrnitvi v Partizan leta 2021, kjer je podpisal triletno pogodbo. A v športu, sploh ko gre za Balkan, je ugled hitro minljiv. V lanski sezoni jim ni uspelo nič. Tako v ligi ABA kot v pokalu so izgubili s svojim največjim nasprotnikom Crveno zvezdo. Tudi začetek letošnje sezone, v kateri se je Partizan dodatno okrepil, ni bil obetaven. V evroligi so jeseni nanizali serijo porazov. Ne samo s favoritoma, kot sta Barcelona in Real, ampak tudi z ekipami, kot sta Valencia in Asvel, prav tako dvakrat s Crveno zvezdo, ki jih je porazila tako v regionalni ligi ​ABA kot 9. decembra v beograjski Areni, ko sta se beograjska rivala prvič soočila kot tekmeca v evroligi. Novembra je Partizan izgubil celo v Ljubljani proti Cedeviti Olimpiji.

Obradović je bil deležen cinizma in kritik, češ da ga je kot trenerja povozil čas oziroma da ni kaj prida trener, če nima na voljo milijonov in zvezdniških igralcev, kakršne sta mu ponujala predvsem Panathinaikos in Fenerbahče. Predvsem je ekipa delovala brez prave obrambe. A potem se je konec januarja zgodila povratna evroligaška tekma s Crveno zvezdo, ki so jo Obradovićevi dobili. Od takrat naprej je šlo vse navzgor. O ekipi, za katero je veljalo, da je obrambno slaba, se je začelo govoriti kot o obrambni trdnjavi. Začeli so vračati dolgove in na koncu pristali na 6. mestu evroligaške lestvice.

V prvem krogu končnice evrolige v torek igrajo prvo tekmo s favoriziranim Realom. Okoliščine so druge. Če je imel leta 1992 na voljo poletne mladeniče, kot sta bila Saša Đorđević in Predrag Danilović, ima zdaj ekipo, polno tujcev, v kateri je vsega pet srbskih igralcev. A Partizanovi tujci dajejo vtis, kot da so v vsega nekaj mesecih postali Beograjčani, pripravljeni na to, da se na glavo poženejo za žogo. Nedvomno njegovo maslo, kajti kot je dejal njegov prijatelj, dramski in filmski igralec Bogdan Diklić: »On nerad izgubi partijo namiznega tenisa, kaj šele košarkarsko tekmo. S svojim odnosom do življenja vpliva na ljudi, ki so mu blizu.«

Navijamo tudi mi.