»Ceca je dejala, da mora biti za njeno snaho vse popolno. Tako je izbrala zasebno kliniko, v kateri samo porod stane 450.000 dinarjev (3830 evrov). To pa ni bil edini strošek, saj je za en dan, ki sta ga Bogdana in mali Krstan preživela na intenzivni negi, plačala še 38.000 dinarjev (320 evrov), štirje dodatni dnevi bivanja v porodnišnici, kolikor so jih načrtovali, pa še 128.000 dinarjev (1090 evrov),« je povedal neimenovani vir za Blic.

Če bi Bogdana rodila hčerko, bi glede na Cecine besede dobila še več. Pevka sicer ni skrivala svojega veselja nad prihodom vnuka, a je po drugi strani razkrila, da bi si želela dobiti tudi vnukinjo. »Krstan bo dobil brezpogojno ljubezen. Želeli bi si, da dobi tudi deklico, pri njej bi pa bankrotirala,« je dejala Ceca, ki življenje s svojimi otroki in vnuki z javnostjo deli tudi v resničnostnem šovu na Blic TV Ceca i deca (Ceca in otroci).