Ministrica je v reviji pozirala oblečena in na nobeni od fotografij ni gola, a je vseeno naletela na številne kritike, ker se je fotografirala za Playboy, in to v času, ko je francoska vlada pod velikim pritiskom javnosti zaradi napovedane pokojninske reforme, zaradi katere se v državi vrstijo tudi protesti.

Fotografije je spremljal intervju, v katerem je nekdanja državna sekretarka za enakopravnost spolov, ki je pisala tudi erotično literaturo, branila pravice žensk, da so to, kar želijo biti. »Če se želijo oblačiti kot redovnice in nikoli srečati moških, ki si jih želijo, jih je treba pri tem podpreti. Prav tako tudi, če želijo pozirati brez oblačil v reviji.« Da se je odločila za objavo v Playboyu, v katerem so jo spraševali tudi, ali se ima za zapeljivko in ali ji občutek moči zbuja zadovoljstvo, ni naletel odobravanje niti med njenimi kolegicami. Ministrico za enakopravnost spolov v francoski vladi Isabelle Rome je denimo zmotilo to, da je intervju dala prav za Playboy, ki je po njenem mnenju kondenzator vseh seksističnih stereotipov. »To je kultura ženske kot objekta,« je pribila.