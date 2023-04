»Naj bom zelo jasna. To, kar se je zgodilo s Polanskim, zame nikoli ni bil velik problem. Nisem vedela, da je to protizakonito in da je zaradi tega nekdo lahko aretiran. Dobro sem bila, še vedo sem dobro. Neznansko me bremeni dejstvo, da smo iz tega naredili veliko stvar,« je poudarila.

Meni tudi, da je Polanski odslužil svojo kazen. »Trdim, da nihče ni nikoli hotel, da gre v zapor, a on je to želel, in to je bilo dovolj. Plačal je svoj dolg družbi. Konec zgodbe,« je dejala in dodala, da je režiser storil vse, kar so hoteli od njega, dokler situacija ni ušla izpod nadzora in ni imel druge izbire, kot da pobegne.

V intervjuju je še dejala, da se je kot žrtev začela počutiti šele, ko so jo preganjali mediji, in obenem kritizirala tudi gibanje MeToo. »To je žalostno za ženske, posebno mlade. Ne vidim, kaj je tako feminističnega v sklicevanju na žrtev. Danes se ceni ženska bolečina in obstaja cela industrija, ki izkorišča trpljenje. Ne vedo, v kaj se spuščajo,« je dejala.

Polanski je Geimerjevo omamil in jo spolno napadel, ko je bil star 43 let. Po napadu je odslužil 42-dnevno zaporno kazen, a ga je nato čakala še razsodba v ZDA, zaradi katere je pobegnil v Francijo.