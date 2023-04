V knjigi se je ozrla na svoje otroštvo, razmerje in razhod s pevcem Justinom Timberlakom, bitko s starši za skrbništvo nad svojim premoženjem in življenjem ter na koncu tudi na zvezo z zdajšnjim možem Samom Asgharijem. Kot je povedal vir za spletni portal, naj bi bila knjiga brutalno iskrena. »To je zares zgodba o ženskem opolnomočenju in prevzemu nadzora. Obstajajo deli knjige, s katerimi se lahko poistoveti vsaka oseba, posebno ženska. Veselje in bolečino spreminja v nekaj transcendentalnega, v umetnost,« je dejal in dodal, da meni, da bo knjiga v trenutku postala uspešnica.

Britney Spears se je skrbništva, ki ga je nad njo imel oče Jamie Spears, osvobodila konec leta 2021. Oče je tako zasebne kot poslovne odločitve v njenem imenu po odločitvi sodnika sprejemal vse od leta 2008, upravljal pa je tudi njen denar, na kar je pred kratkim spomnila tudi zvezdnica, čeprav o tem dolgo ni hotela govoriti. »Zaljubljena sem v življenje, ki sem ga zgradila zase, potem ko sem nekaj storila, da bi se rešila očeta, ki me je 13 let zlorabljal in nadzoroval. Nimam družine, ki me ceni in spoštuje. To je najtežji del, ker je to, ne glede na to, koliko sem jih imela rada, nekaj, česar verjetno nikoli ne bom mogla preboleti,« je napisala na instagramu in pojasnila, da je napisala tri različice knjige, kar je bila zanjo terapevtska izkušnja.