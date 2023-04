Tako v okvirnih izhodiščih za normativno urejanje gospodarskih in družbenih dejavnosti; javnih podjetij in javnih zavodov … podajajo naslednja objektivna izhodišča za oblikovanje javnih služb (Poročevalec št. 6):

• nekatere dobrine morajo biti zagotovljene vsem državljanom;

• nekatere dobrine je treba uporabnikom tudi vsiliti (odvoz smeti, obvezna cepljenja, veterinarski pregledi …);

• nekaterih dobrin ni mogoče kupiti (splošna varnost);

• pri nekaterih dobrinah ni mogoče ugotavljati uporabnika oziroma obsega uporabe (javna razsvetljava, javni parki …);

• v nekaterih dejavnostih imajo izvajalske organizacije naravni monopol (elektrogospodarstvo, železniško gospodarstvo …).

Izpolnjevanje enega od zgoraj naštetih kriterijev je nujno, da lahko nekaj opredelimo kot javno službo. Če je dejavnost opredeljena kot javna služba, potem se ne more opravljati kot tržna dejavnost. Če bi se lahko opravljala kot tržna dejavnost, potem ni potrebna njena opredelitev kot javna služba. V delovanje javnih služb pravo EU ne posega in prepušča posamezni državi urejanje posameznega področja. Zanimivo je, da so leta 1990 ustavni amandmaji k Ustavi SFRJ na tem področju prehitevali ureditev v Ustavi SR Slovenije. So pa ta izhodišča služila tudi pri urejanju vprašanj v Republiki Sloveniji (tako pri zakonu o zavodih kot tudi pri zakonu o gospodarskih javnih službah).

Lahko se samo vprašamo, kako lahko na primer na področju zdravstva nekdo zasebno konkurira javnim službam. To je približno tako, kot če bi nekdo zasebno pobiral moje smeti in bi mu to dodatno plačeval ali pa bi na primer imel zasebno pokopališče. Zato pa imamo na področju zdravstva sedaj takšno anarhijo. Preden mi bo kdo od črkobralcev serviral primer Avstrije – v sosedi zdravstvo ni javna služba, ampak gre za pravno reguliran sistem dejavnosti iz naslova zavarovanja z univerzalnim kritjem. V takšnem sistemu ima zavarovalnica odgovornost, da najde ustrezno število izvajalcev in z njimi sklene pogodbe. Pacient mora zgolj iskati ponudnika, ki ima označeno, da ima sklenjeno pogodbo z »državno« zavarovalnico.

Do republiške ureditve je prišlo iz spoznanja, da je Slovenija začela proces osamosvojitve in da ne bomo dočakali zveznega zakona o zavodih. Iz obrazložitev k zakonu o zavodih (Poročevalec, št. 18 in 8) ne izhaja, da bi bil ta zakon mišljen kot začasni zakon. Med drugim izpostavljam naslednje tri namene zakona o zavodih:

• ustvaritev modela javnega zavoda kot modela za izvajanje javne službe v okviru države (podobno, kot je v drugih primerljivih ureditvah);

• obnovitev pojma javne službe, ki je bil opuščen od leta 1963 dalje in je bilo s tem povzročeno zabrisanje meje med državnim in nedržavnim;

• preobrazba dejavnosti posebnega družbenega pomena v javne službe, dokler področna zakonodaja ne bo opredelila, kaj je javna služba in katere storitve se lahko opravljajo kot tržne dejavnosti.

Javni zavodi so del države in imajo omejeno (ne neomejene) strokovno avtonomijo, imajo namenska sredstva in nimajo popolne upravljalske avtonomije. Javni zavodi so torej državne organizacije z vsemi posledicami. Iz obrazložitev zakona ne izhaja, da naj bi bili javni zavodi kakor koli popolnoma avtonomni in da država nima ali ne sme nad njimi imeti nobenega vpliva. Javni zavodi so pravno-organizacijska oblika, prek katere država izvaja del svojih nalog. Razprave o neki popolni avtonomiji in sanje o nevmešavanju politike v delovanje javnih zavodov so lahko zgolj izraz zagovarjanja političnih interesov (ali pa zagovarjanja neoliberalnih privatizacijskih modelov), ne pa pravne konsistentnosti. Ker gre za korporacije javnega prava, ima ustanovitelj pravico in dolžnost upravljanja in nadzora. Ustanovitelj zgolj določi, kdo bo v njegovem imenu izvrševal te pravice in izvajal ta nadzor. Rešitev, ko ustanovitelj prenese svoja upravičenja na zunanji organ, na katerega nima več neposrednega vpliva, je znana kot franšizna država. Gre za rešitev, ko je deklaratorno nekdo odgovoren javnosti in ustanovitelju, dejansko pa ni odgovoren nikomur (komu odgovarja nekdo, ki je imenovan v imenu javnosti?). Ne gre spregledati, da gre pri direktorjih dejansko za mandatno (zaupno) razmerje in ne za klasično delovnopravno razmerje.

Spomnim se razprave, ko se je pripravljal zakon o RTV in so na predstavitev prišli predstavniki BBC. Po spominu je razpravo vodil g. Boris Bergant. Debata je bila okrog tega, da pristojni minister lahko da navodilo direktorju BBC. Balkansko vprašanje je bilo, ali kje v zakonu piše, da lahko minister to naredi, in kaj se zgodi, če direktor ne upošteva navodila. Odgovor je bil – v zakonu tega ni, se pa ve, kakšen je pravni red in kakšna so načela hierarhije. Ve se tudi, da mora minister spoštovati zakon. Torej, direktor upošteva navodila, dokler so skladna z zakonom. Če niso skladna z zakonom, ima v rokah najmočnejši adut – odstop. To je pravna država. Pri nas pa imajo očitno direktorji pravico odstavljati ministre in poslance oziroma imajo pravico do zaključka mandata. V zasebnih družbah lahko lastniki kadar koli zamenjajo direktorja – tudi pred koncem mandata in nekrivdno. Pa nobenemu direktorju ne pade na misel, da bi tožil lastnike za predčasni potek mandata. Na drugi strani pa so ministri odgovorni za delovanje posameznega področja. So se pa dolžni tudi vzdržati zlorabe oblasti. Narobe svet.

*** Javni zavodi so del države in imajo omejeno (ne neomejene) strokovno avtonomijo, imajo namenska sredstva in nimajo popolne upravljalske avtonomije.