Novi Asusov zenbook s 13 OLED sodi v kategorija ultraprenosnih prenosnikov. Gre za naprave, ki so namenjene prenašanju v nahrbtniku in delu v vseh okoljih. Seveda znotraj mej razumnosti. Potapljati se z njim ne boste šli. Da bi izpolnili poslanstvo, morajo ultraprenosni prenosniki poleg dovolj dobrih komponent vse skupaj spraviti tudi v dovolj majhen in lahek paket. Lažji in tanjši kot so, lažje in raje jih uporabniki prenašajo okoli. Asus je z napravo dosegel nove mejnike z dimenzijami 296,2 x 216,3 x 10,9 milimetra, se pravi, debelino 1,09 centimetra in težo enega kilograma. Aluminijasto ohišje je ojačano s posebnim kemičnim procesom, zaradi česar naj bi bilo bolj odporno proti praskam. To je praktično za napravo, ki si prostor pogosto deli še z drugimi predmeti v nahrbtniku. Za boljši občutek ob pisanju in učinkovitejše odvajanje toplote so oblikovalci napravo zasnovali tako, da ob razprtju rep zaslona ob stiku s podlago odigra vlogo nekakšne »petke« in tipkovnico pri vrhu nekoliko privzdigne na dlanem prijaznejši kot.

V kompaktno ohišje prenosnika je Asus vgradili zaslon OLED z diagonalo 33,78 centimetra (13,3 palca), ločljivostjo 2,8K (2880x1800), svetilnostjo 550 kandel in razmerjem stranic 16:10. Gre za izrazito pisarniško razmerje, ki omogoča boljši pregled nad besedili. Ker gre za OLED, lahko pričakujemo odlične barve in resnične črne. Med možnimi konfiguracijami najdemo procesor intel core i7 1355U in core i5 1335U, z vgrajeno grafično kartico intel Xe, z do 32 GB (LPDDR5) delovnega spomina in do 1 TB prostora za shranjevanje (PCIe SSD). Kako se stvar izkaže v praksi, bodo pokazali testi. Gre pa, kot rečeno, v prvi vrsti za pisarniško napravo. Ne pričakujte možnosti igranja grafično zahtevnih videoiger. Zna tudi zaostajati za macbookom airom s procesorjem M2, ko je v planu montiranje videov. Asusu je uspelo v prenosnik stlačiti tudi soliden nabor vhodov. Dva USB-C vhoda s thunderbolt 4, vhod USB-A 3.2 gen 2 in vhod HDMI 2.1. Ima tudi vhod za slušalke. Podpira wifi 6E in bluetooth 5.2.

Prenosnikova baterija ima kapaciteto 63 vatnih ur (Wh). Podjetje trdi, da to zadostuje za 14 ur gledanja filmov, a je takšne obljube pri prenosnikih vselej treba vzeti z nekaj rezerve. Pogoji testiranja niso namreč vedno enaki pogojem, v katerih se znajdejo resnični uporabniki. Vseeno bi znala baterija zdržati vsaj cel delovnik pisarniškega dela. Kar je pravzaprav pogoj za dober ultraprenosni prenosnik. Če nanj ne morete računati za daljša opravila, ko niste v bližini vtičnice, s seboj pravzaprav nosite le dodatno breme.

Prenosnik naj bi že v kratkem prišel tudi na slovenski trg, pričakovana cena zanj pa naj bi znašala 1739 evrov. Gre za premijsko napravo.