#lestvica Največje evrodisko uspešnice

Počasi se bliža evrovizijsko popevkarsko tekmovanje, ki velja za enega prvih temeljev evrodiska, glasbe, ki je bila v sedemdesetih pa tudi osemdesetih ob punku in novem valu prevladujoča popularna glasba v Evropi. V primerjavi z ameriško plesno muziko, ki je temeljila na soul in funk glasbi, je evropski disko enostavnejša glasba z več elektronike in z drugačno, navadno bolj kičasto podlago. Za očeta evrodiska ob Evroviziji štejejo tirolskega producenta Giorgia Moroderja (1940, Urtijëi), ki je med drugim odkril najpomembnejšo disko pevko Donno Summer in še nekaj drugih izvajalcev. Je pa treba reči, da je zavidljiva tudi njegova kariera v nekaterih drugih glasbenih zvrsteh, zelo uspešen je v filmski glasbi (Top Gun, Ameriški žigolo, Cat People, Electric Dreams, Flashdance, Polnočni ekspres, Brazgotinec, Superman III …). Če je torej ena linija tekla po poti Moroderjevih idej, je drugo oblikovala Evrovizija, še posebej potem, ko se je v disko glasbo usmerila skupina Abba. Pri vsakem ansamblu smo se odločili zgolj za eno uspešnico.